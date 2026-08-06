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Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı

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#Prenses Leonor#Prenses Sofia#Kraliçe Letizia
Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 08:57

Belki de İngiliz kraliyet ailesinden sonra dünya çapında en çok ilgi gören "taçlı aile" Bourbonlar… Yani İspanyol kraliyet ailesi.

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 Aslına bakılırsa son 20 yılda artan bu merak dolu ilginin de bir değil birkaç nedeni var.

 Öncelikle 2014 yılından beri tahtta oturan Kral Felipe'nin karısı Kraliçe Letizia öyle "mavi kanlı" biri değil. Halktan bir aileden geliyor, eski bir gazeteci. Üstelik de daha önce evlenip boşanmış bir kadın.

Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Bu 'modern peri masalı' ayrıntısı zaten belli başlı bir ilgi nedeniyken şimdi Kraliçe Letizia'yı hatta Kral Felipe'yi bile gölgede bırakan iki genç var: Veliaht Prenses Leonor ile kardeşi Infanta Sofia.

20 yaşındaki Leonor ile 19 yaşındaki Sofia, epeydir ailenin "tanıtım yüzleri" haline geldi.

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Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Özellikle de üç yıl boyunca askeri eğitim gören Leonor, belki de dünyanın dört bir yanında, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Galler Prensesi Kate Middleton ile yarışır ilgi konusunda.

Özetle, önce Leonor, sonra da kardeşi Sofia, uzun zamandır hem eski kral Juan Carlos'un hem de yakın geçmişte Kraliçe Letizia'nın adının karıştığı ihanet iddialarıyla "karalanan" aile imajını kelimenin tam anlamıyla temize çekti.

Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Son zamanlarda daha fazla ön plana çıkan Leonor ile Sofia, dün gece düzenlenen geleneksel bir etkinliğe de damgalarını vurdu.

Kral Felipe, Kraliçe Letizia, iki kızları ve emekli kraliçe Sofia, her yıl tekrarlanan geleneksel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Aile, yaz aylarını geçirdikleri Mallorca Adası'nda bulunan Marivent Sarayı'nda, yaz resepsiyonunu verdi. Balear Adaları'nın önde gelen isimlerini konuk etti İspanyol kraliyet ailesi.

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Her yıl olduğu gibi yine yanık tenleri, üzerlerinde yazlık rahat kıyafetleriyle konuklarını karşıladı Kral Felipe, Kraliçe Letizia.

Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Kral Felipe bu etkinlik için siyah keten pantolon ve mavi kenet gömlekten oluşan yazlık bir kıyafet giydi. Karısı Kraliçe Letizia ise beyazlara büründü.

Ama gecenin en çok dikkat çeken isimleri Prenses Leonor ile kardeşi Prenses Sofia oldu. Her ikisi de rengarenk yazlık elbiseleri içinde cıvıl cıvıl bir görünüm sergiledi.

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İki kardeş, konuklarını ağırlamaya giderken aralarına da babaanneleri, eski kraliçe Sofia'yı aldı.

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Sağında Leonor, solunda kendisiyle aynı adı taşıyan Sofia ile yürüyen eski kraliçe de onlarla uyumlu rengarenk bir elbise giydi.

Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Ailenin kadın üyelerinin pırıltılı yazlık sandaletleri de dikkatlerden kaçmadı.

Kocası eski kral Juan Carlos'un, kızlarının ve damadının adının karıştığı yolsuzluk iddiaları yüzünden tahttayken zor dönemler geçiren eski kraliçe Sofia'nın iki torunuyla yürürken hissettiği gurur ise bakışlarına bile yansıdı.

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Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı
Bu arada geceyle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı da Leonor'un elbisesi kadar yaptığı makyaj oldu.

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Son üç yıldır, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde askeri eğitim gören Leonor, kamera karşısına çıktığında da genellikle ya üniformalı oluyordu ya da fazla göze batmayan sade kıyafetler giyiyordu. 

Bu özel davette ise bunun tam tersine bir görünüm sergiledi. Bukleler haline getirdiği saçlarını açık bıraktı ve iddialı kırmızı bir rujla dudaklarını renklendirdi.

Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı

600 kadar konuğun ağırlandığı Marivent Sarayı'ndaki bu gece, aynı zamanda İspanyol kraliyet ailesinin takvimindeki önemli etkinliklerden biri..

Geçmişte daha ileri yaştaki aile üyelerinin katıldığı etkinliğe artık genç nesil de yani Leonor ile Sofia da dahil ediliyor.

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#Prenses Leonor#Prenses Sofia#Kraliçe Letizia

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