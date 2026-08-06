Saç, makyaj, elbise... Ciltler güneş yanığı... Kız kardeşler geceyi ışıldattı

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Aslına bakılırsa son 20 yılda artan bu merak dolu ilginin de bir değil birkaç nedeni var.
Öncelikle 2014 yılından beri tahtta oturan Kral Felipe'nin karısı Kraliçe Letizia öyle "mavi kanlı" biri değil. Halktan bir aileden geliyor, eski bir gazeteci. Üstelik de daha önce evlenip boşanmış bir kadın.
20 yaşındaki Leonor ile 19 yaşındaki Sofia, epeydir ailenin "tanıtım yüzleri" haline geldi.
Özetle, önce Leonor, sonra da kardeşi Sofia, uzun zamandır hem eski kral Juan Carlos'un hem de yakın geçmişte Kraliçe Letizia'nın adının karıştığı ihanet iddialarıyla "karalanan" aile imajını kelimenin tam anlamıyla temize çekti.
Kral Felipe, Kraliçe Letizia, iki kızları ve emekli kraliçe Sofia, her yıl tekrarlanan geleneksel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Her yıl olduğu gibi yine yanık tenleri, üzerlerinde yazlık rahat kıyafetleriyle konuklarını karşıladı Kral Felipe, Kraliçe Letizia.
Ama gecenin en çok dikkat çeken isimleri Prenses Leonor ile kardeşi Prenses Sofia oldu. Her ikisi de rengarenk yazlık elbiseleri içinde cıvıl cıvıl bir görünüm sergiledi.
Sağında Leonor, solunda kendisiyle aynı adı taşıyan Sofia ile yürüyen eski kraliçe de onlarla uyumlu rengarenk bir elbise giydi.
Kocası eski kral Juan Carlos'un, kızlarının ve damadının adının karıştığı yolsuzluk iddiaları yüzünden tahttayken zor dönemler geçiren eski kraliçe Sofia'nın iki torunuyla yürürken hissettiği gurur ise bakışlarına bile yansıdı.
Son üç yıldır, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde askeri eğitim gören Leonor, kamera karşısına çıktığında da genellikle ya üniformalı oluyordu ya da fazla göze batmayan sade kıyafetler giyiyordu.
Bu özel davette ise bunun tam tersine bir görünüm sergiledi. Bukleler haline getirdiği saçlarını açık bıraktı ve iddialı kırmızı bir rujla dudaklarını renklendirdi.
Geçmişte daha ileri yaştaki aile üyelerinin katıldığı etkinliğe artık genç nesil de yani Leonor ile Sofia da dahil ediliyor.