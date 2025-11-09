Sabrı taştı, kararını verdi… ‘Hain’ kardeşine cezayı şimdiden kesti! Artık geride ne adı kalacak ne de unvanı

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 07:32

Dünyanın en ünlü ve göz önündeki ailesinde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Herkes yıllar önce başlayan kardeş kavgası bitecek mi umuduyla beklerken bir skandalla daha sarsılan aile dedikodu sayfalarına konu olmaktan kurtulamıyor.

Tam da böyle zorlu bir süreçten geçilirken “kendilerinin reklamını yapmaya bayılan” Prens Harry ve Meghan Markle için de yeniden tatsız bir süreç başlıyor.

Geçen haftalarda adının karıştığı Jeffrey Epstein skandalının ardından tüm unvan ve ayrıcalıkları elinden alınan Prens Andrew’dan sonra sıranın bu kez de ailenin küçük oğlu ve gelinine sıra geldiği konuşuluyor.

AMCANIN BİLETİ KESİLDİ... ŞİMDİ SIRA KARDEŞTE

Saray, devam eden Jeffrey Epstein skandalının ardından eski Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'ın kraliyet unvanlarını ellerinden alırken acımasız davrandı. Aileye tarihinin en büyük skandalını ve en utanç verici günlerini yaşatan amcasına acımayan William için sırada bekleyen bir intikam daha var…

Babası Kral Charles’ın ilerleyen yaşı ve kansere yakalanması yüzünden tahta beklediğinden daha önce çıkacak gibi görünen William'ın saltanatı sırasında yeniden herhangi bir skandala, aileye sürülecek yeni bir lekeye yol açmamak için kardeşi Harry konusunda şimdiden harekete geçtiği söyleniyor.

William’ın 2018’de evlenen ve 2020’de ABD’ye taşınan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın o gün bugündür aileyi lekeleyen, sürekli dile düşüren açıklamaları ve davranışlarını gördükten sonra kendi krallığı konusunda baştan tedbir alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TEDBİRLERİ ŞİMDİDEN ALIYOR

Amcasına hiç acımayan geleceğin kralının kardeşi ve eşi söz konusu olunca çok daha acımasız hale geleceği ve kral olduktan sonra aileye yediden zorluk yaşatmamaları için sahip oldukları daha doğrusu ABD’ye gittikten sonra ellerinde kalan tek unvanları olan “Dük ve Düşes Sussex” unvanını almayı planladığı iddia edildi.

Kraliyet uzmanları "Andrew'dan kurtulmak, ailenin unvanlar konusunda neler yapılabileceğini göstermesi açısından çok faydalı oldu" derken bunun aynı zamanda Harry'ye yönelik bir uyarı atışı olduğu da konuşuluyor.

William’ın da tıpkı babası Kral III. Charles gibi tahta çıktığında kraliyet ailesini sadeleştirmenin yollarını arayacağı biliniyor. Hatta William kraliyeti modernleştirmek adına Charles’dan çok daha keskin hamleler yapacağa benziyor.

KRAL OLUNCA HAREKETE GEÇECEK

"William monarşiyi daha da zayıflatacak. 41 yaşındaki Harry ve 44 yaşındaki Markle gibi çalışmayan kraliyet üyelerinin unvanlarının ellerinden alınmasının, ikilinin Kral V. William döneminde getirebileceği olası utançlardan veya skandallardan kaçınmanın kolay bir yolu olacak.”

 

Unvan azaltması, Andrew'un kızları 37 yaşındaki Prenses Beatrice ve 35 yaşındaki Prenses Eugenie'yi de kapsayabilir. Ancak, Harry ve Markle'ın 2020'de monarşiden ayrılıp Kaliforniya'ya taşındıklarından beri aile hakkındaki kötü sözlerinin aksine, bu hanımlar kraliyet ailesini kararlı bir şekilde destekledikleri için, bu durum onlar için daha az olası olabilir.

Harry, aylarca süren çabaların ardından eylül ayında kanser hastası babasıyla nihayet bir görüşme ayarlayabilmiş olsa da, şu anda kardeşiyle bir uzlaşma durumu söz konusu değil.

O BABA OLARAK OĞLUNU AFFEDEBİLİR, WILLIAM'IN İSE BUNA HİÇ NİYETİ YOK

Charles’ın son nefesini vermeden önce bu küslüğü sonlandırmaya niyeti olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak William ve Harry arasında bir uzlaşma mümkün görünmüyor. Hatta William en baştan kardeşini devre dışı bırakarak ileride yaşayabileceği sorunların da önüne geçmeyi hedefleyecek.

Geleceğini kralının kardeşini taç giyme törenine dahi çağırmak istemediği biliniyor.

William şu sıralar temsilcisi olduğu Earthshot Ödülü için bir süredir Brezilya’da. Bu Galler Prensinin temsil ettiği en büyük hayır kuruluşu ve onun için bu çevre koruma ödülleri çok kıymetli.

YİNE AĞABEYİNDEN ROL ÇALMAYA ÇALIŞTI

Ve kardeşi Harry bunu bilmesine rağmen kendisi de ağabeyinin bu özel günlerini hiçe saydı ve kendisi de Kanada’ya aynı tarihlerde gezi düzenleyerek bir kez daha spor ışıklarını ondan çalmaya çalıştı.

William’ın şu anda kardeşine bu yüzden her zamankinden kızgın olduğu iddia ediliyor.

"Tüm bu fiyasko tam bir çılgınlıktı. İlişkileri düzeltmek için adamlarını İngiltere'ye gönderdi ve ardından William'ın yılın en önemli etkinliğini gözüyle baktığı gezisini baltaladı. Bu çatışmalar eskiden hiç yaşanmazdı. Harry Meghan ile evlenmeden önce hiç bu kadar huysuz veya şımarık değildi. Acımasız değildi. Temel kuralların ne olduğunu anlıyordu. Meghan ile evlendiğinden beri gördüğümüz Harry adeta başka bir insan.”

 

