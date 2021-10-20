Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yollarda Ferrari’yle uçacak

Haberin Devamı

Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki! Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.

2016 model Ferrari 488 GTB alan Sarıoğlu, yeni otomobiline 6 milyon ödemiş. Hala doğum izninde olduğu için göklerde şimdilik uçamayan genç anne, otomobiliyle yollarda uçacak belli ki.

‘Harikalar Diyarı’ kapısını Kenan’la açıyor

Türkiye’deki eğlence anlayışına yeni bir boyut kazandıracak olan Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, sıra dışı konseptleriyle 23 Ekim’de kapılarını Kenan Doğulu performansı ile açıyor. Ağaoğlu Maslak 1453’te, 3 bin 500 metrekarelik bir alanda müdavimlerini ağırlayacak olan mekan, dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovlarıyla da ezber bozacak.



ŞAPKADAN DAHA NELER ÇIKACAK?



Sürprizlerle dolu açılış gecesinin sahnesinde, Türk popunun en başarılı isimlerinden Kenan Doğulu’yu ağırlayacak olan Cahide Palazzo, İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi ortaklığında hayata geçti.

Haberin Devamı

Devasa mekanın göz alıcı dekorasyonunda ise mimar Ali Türker’in imzası var. Ben de, İzzet Çapa’nın şapkasından çıkaracağı yeni mekanının nasıl bir şey olduğunu büyük bir merakla bekliyorum.

Yeni yaşa yeni farkındalık

Cemiyetin tanınmış isimlerinden Aslı Sipahi, yeni yaşını arkadaşlarının organize ettiği partiyle kutladı. 38 yaşına giren Sipahi, o eğlenceli anları sosyal medyasından da paylaştı. İki kare fotoğrafını ekleyen ünlü isim, altına manifesto niteliğinde cümleler yazdı.

“37 yaşına kadar hep yanımda olan kendime, zorlu süreçlerde hep yanımda olan kendime, beni yalnız bırakmayan kendi kendime çok teşekkür ederim.Bence de iyi ki doğmuşum” yazan Aslı Sipahi, yorumunu gülücükle bitirmiş. Esprili kişiliğiyle tanıdığımız Sipahi, doğum günü mesajında da bu yönünü konuşturmuş ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim her esprinin altında gerçekler yatar! Bu vesileyle ben de kendisine mutlu yıllar diliyorum…

Nobu’nun ünlü misafirleri

Haberin Devamı

Baran Süzer’in The Ritz-Carlton İstanbul’un içinde açtığı dünyaca ünlü Uzakdoğu restoranı Nobu, tanınmış isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Önceki gün, cemiyetin tanınmış genç iş insanlarından Mert Gocay ve eşi Ecem Gocay, yakın dostları, Leman Kültür Restaurant’larının sahibi Kemal Şentürk ve kız arkadaşı Andım Korkut ile Nobu’da yemekteydi... Nobu’nun hem manzarasını hem de yemeklerini çok beğenen dostlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki! Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.

Haberin Devamı

2016 model Ferrari 488 GTB alan Sarıoğlu, yeni otomobiline 6 milyon ödemiş. Hala doğum izninde olduğu için göklerde şimdilik uçamayan genç anne, otomobiliyle yollarda uçacak belli ki.

‘Harikalar Diyarı’ kapısını Kenan’la açıyor

Türkiye’deki eğlence anlayışına yeni bir boyut kazandıracak olan Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, sıra dışı konseptleriyle 23 Ekim’de kapılarını Kenan Doğulu performansı ile açıyor. Ağaoğlu Maslak 1453’te, 3 bin 500 metrekarelik bir alanda müdavimlerini ağırlayacak olan mekan, dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovlarıyla da ezber bozacak.



ŞAPKADAN DAHA NELER ÇIKACAK?



Sürprizlerle dolu açılış gecesinin sahnesinde, Türk popunun en başarılı isimlerinden Kenan Doğulu’yu ağırlayacak olan Cahide Palazzo, İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi ortaklığında hayata geçti.

Haberin Devamı

Devasa mekanın göz alıcı dekorasyonunda ise mimar Ali Türker’in imzası var. Ben de, İzzet Çapa’nın şapkasından çıkaracağı yeni mekanının nasıl bir şey olduğunu büyük bir merakla bekliyorum.

Yeni yaşa yeni farkındalık

Cemiyetin tanınmış isimlerinden Aslı Sipahi, yeni yaşını arkadaşlarının organize ettiği partiyle kutladı. 38 yaşına giren Sipahi, o eğlenceli anları sosyal medyasından da paylaştı. İki kare fotoğrafını ekleyen ünlü isim, altına manifesto niteliğinde cümleler yazdı.

Haberin Devamı

“37 yaşına kadar hep yanımda olan kendime, zorlu süreçlerde hep yanımda olan kendime, beni yalnız bırakmayan kendi kendime çok teşekkür ederim.Bence de iyi ki doğmuşum” yazan Aslı Sipahi, yorumunu gülücükle bitirmiş. Esprili kişiliğiyle tanıdığımız Sipahi, doğum günü mesajında da bu yönünü konuşturmuş ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim her esprinin altında gerçekler yatar! Bu vesileyle ben de kendisine mutlu yıllar diliyorum…

Nobu’nun ünlü misafirleri

Baran Süzer’in The Ritz-Carlton İstanbul’un içinde açtığı dünyaca ünlü Uzakdoğu restoranı Nobu, tanınmış isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Önceki gün, cemiyetin tanınmış genç iş insanlarından Mert Gocay ve eşi Ecem Gocay, yakın dostları, Leman Kültür Restaurant’larının sahibi Kemal Şentürk ve kız arkadaşı Andım Korkut ile Nobu’da yemekteydi... Nobu’nun hem manzarasını hem de yemeklerini çok beğenen dostlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.