Sabina Toziya son yolculuğuna yarın uğurlanacak

Usta oyuncu yarın saat 09.00’da memleketi Makedonya’daki Üsküp Butel Cenaze Evi’nde düzenlenecek törenle defnedilecek.

Uğurlar olsun canımın içi



“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Sabina Toziya’nın oğlunu canlandıran Oktay Kaynarca üzüntüsünü sosyal medyada şu sözlerle dile getirdi: “Tarif etmem imkânsız, sadece kocaman bir boşluk, kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu.”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları Sabina Toziya'nın vefatının ardından duygularını dile getirdiler...

CEREN BENDERLİOĞLU

İçimden bir parça koptu… Bu sefer 'tamam' olmadı Sabina olmadı …. Seni çok özleyeceğim

DİLŞAD ŞİMŞEK

Canım Sabina,

Kelimeler ne kadar anlamsızlaşıyor böyle zamanlarda… Ne yazsam az geliyormuş gibi…

İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim yol arkadaşım olmuşsun da tatlı hikayelerini dinlemişim. Güzel Sabina…

Huzur içinde uyu…

OZAN AKBABA

Ne diyeyim…

Güzel kadın, ne diyeyim…

Hep güzel kalacaksın.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL

İyi ve güzel bir insan daha aramızdan ayrıldı. Mert ve yürekli bir kadındı. Yattığın yer incitmesin.



GEÇEN SEZON DİZİDEN AYRILMIŞTI



Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumlu Üsküp Makedonyalıdır.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan usta oyuncu uzun bir süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlarda boy gösteriyordu.

Toziya beyazperdede ise Bal Kaymak ve Annemin Yarası filmlerinde rol aldı.

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