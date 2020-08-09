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GeriMagazin Sabaha karşı evi terk etti...Çağrı Müftüoğlu ile Zeki Güner arasında büyük tartışma
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Haber Giriş: 09.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sabaha karşı evi terk etti...Çağrı Müftüoğlu ile Zeki Güner arasında büyük tartışma

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Sabaha karşı evi terk etti...Çağrı Müftüoğlu ile Zeki Güner arasında büyük tartışma
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Çağrı Müftüoğlu, bir süredir beraber olduğu söz yazarı ve besteci Zeki Güner’le Urla’daki evinde büyük bir tartışma yaşadı. Sabaha karşı bağrışmaların duyulduğu evi Müftüoğlu bir arkadaşının aracıyla terk etti.

Emel Müftüoğlu’nun kızı Çağrı Müftüoğlu, sevgilisi Zeki Güner’le pandemi süresinde birlikte kaldıkları Urla’daki evlerinde büyük bir tartışma yaşadı.
Sebebi bilinmeyen tartışmaya büyük bir kavgaya dönüştü. Sabah karşı bağrışmaların duyulduğu evden büyük bir öfkeyle çıkan Çağrı’nın peşinden giden ve onu geri dönmesi için ikna etmeye çalışan Güner başarılı olamadı. Çağrı o sırada yanlarında olan arkadaşının aracıyla oradan uzaklaştı.

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