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Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Saba Tümer'den itiraf: Çellist Stjepan Hauser’a mesaj attım

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Saba Tümer'den itiraf: Çellist Stjepan Hauser’a mesaj attım
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Saba Tümer, Uçankuş TV’de katıldığı programda bir itirafta bulundu.

Yıllar önce Hırvatistanlı çellist Stjepan Hauser’a mesaj attığını açıklayan Tümer, sözlerine şöyle devam etti: “Adama mesaj attım, cevap attı. ‘Televizyon sunucusuyum, röportaj yapmak istiyorum’ dedim. Profesyonelce bir adımdı yani! O da bana ‘Ne zaman geliyorsunuz’ dedi. Ben onu keşfettiğimde takipçi sayısı 70 binlerdeydi şimdi 1 milyon...”

 

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