Saba Tümer'den bornozlu poz!

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Kar yatağı

Saba Tümer bornozuyla karların üzerine uzandı, yataktaymış gibi esneyerek poz verdi. Ancak çekim sırasında soğuktan dondu: “Üşümem sandım, bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum. Daha ne yapayım sizin için!”

Yaramaz babayla mücadele

Ali Sunal, karın keyfini 2.5 yaşındaki kızı Narin’le çıkardı. Ünlü oyuncu o eğlenceli anları sosyal medyaya da yansıttı: “Hem hava şartları hem de yaramaz babayla mücadele zor tabii, kolay gelsin.”

Kırmızı bereli kız

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Setlerin güzel yıldızlarından Afra Saraçoğlu, kırmızı beresiyle ormanlık alanda kar pozları verdi. Genç oyuncu, o kareleri 3.6 milyon takipçili Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Kar anısı

Oyuncu Begüm Kütük de kendini bembeyaz karların üstüne attı. Kartopu oynarken de eğlenceli pozlar verdi: “Kartopuyla bir anı fotoğrafım olmasın mı?”

Defne’nin çay keyfi

Defne Samyeli, kar manzarasına karşı çay keyfi yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Takipçileri o karelere beğeni yağdırdı.

Pamuk gibi adam

Nilay Cafer önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ne gitti. Oyuncu, çıkışta AVM önündeki kardan adamla poz verdi: “Beyaz atlı prensimi buldum sonunda! Pamuk gibi adam.”

Bulutların üstünde

Derin Mermerci, Uludağ’daki bu pozu sosyal medyadaki takipçileriyle şu notla paylaştı: “Uludağ. Akşam yürüyüşü derken bir anda bulutların altında kalması...”

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Dalmaçyalı için oyun zamanı

Pelin Karahan önceki gün çocukları ve Dalmaçyalı köpeğiyle karlar üzerinde oyunlar oynadı. Oyuncu, o keyifli anları Instagram’da yayınladı.

Zirvede 3 gün

Yakın arkadaşlar Demet Akalın ve Işın Karaca, aileleriyle birlikte Uludağ’da 3 gün tatil yaptı. Ekip keyifli anlarını sosyal medyada da paylaştı.

Sevimli ayıcık

Zeynep Çamcı, beresi ve eldivenleriyle sevimli bir ayıcığa dönüştü. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları beğeni topladı.

Akşama fırtına bekliyor

Bir kar paylaşımı da Büşra Pekin’den geldi. Oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı kareye şöyle yazdı: “Bugün Büşra sağanak yağışlı, parçalı hüzünlü, akşama kar fırtınası bekliyor.”

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Rengarenk

Instagram’da 4.3 milyon takipçisi bulunan Serkan Çayoğlu, renkli kazağıyla objektif karşısına geçti. Oyuncunun kar pozları 200 bine yakın beğeni aldı.