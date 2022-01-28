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Saba Tümer'den bornozlu poz!

#Saba Tümer#Ali Sunal#Afra Saraçoğlu
Saba Tümerden bornozlu poz

Karın keyfini bu kez sadece çocuklar değil ünlüler de çıkardı, yıldızların Instagram sayfaları beyaza büründü. İşte en dikkat çeken kar paylaşımları...

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Kar yatağı

Saba Tümer bornozuyla karların üzerine uzandı, yataktaymış gibi esneyerek poz verdi. Ancak çekim sırasında soğuktan dondu: “Üşümem sandım, bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum. Daha ne yapayım sizin için!”

Saba Tümerden bornozlu poz

Yaramaz babayla mücadele

Ali Sunal, karın keyfini 2.5 yaşındaki kızı Narin’le çıkardı. Ünlü oyuncu o eğlenceli anları sosyal medyaya da yansıttı: “Hem hava şartları hem de yaramaz babayla mücadele zor tabii, kolay gelsin.”

Saba Tümerden bornozlu poz

Kırmızı bereli kız

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Setlerin güzel yıldızlarından Afra Saraçoğlu, kırmızı beresiyle ormanlık alanda kar pozları verdi. Genç oyuncu, o kareleri 3.6 milyon takipçili Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Saba Tümerden bornozlu poz

Kar anısı

Oyuncu Begüm Kütük de kendini bembeyaz karların üstüne attı. Kartopu oynarken de eğlenceli pozlar verdi: “Kartopuyla bir anı fotoğrafım olmasın mı?”

Saba Tümerden bornozlu poz

Defne’nin çay keyfi

Defne Samyeli, kar manzarasına karşı çay keyfi yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Takipçileri o karelere beğeni yağdırdı.

Saba Tümerden bornozlu poz

Pamuk gibi adam

Nilay Cafer önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ne gitti. Oyuncu, çıkışta AVM önündeki kardan adamla poz verdi: “Beyaz atlı prensimi buldum sonunda! Pamuk gibi adam.”

Saba Tümerden bornozlu poz

Bulutların üstünde

Derin Mermerci, Uludağ’daki bu pozu sosyal medyadaki takipçileriyle şu notla paylaştı: “Uludağ. Akşam yürüyüşü derken bir anda bulutların altında kalması...”

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Saba Tümerden bornozlu poz

Dalmaçyalı için oyun zamanı

Pelin Karahan önceki gün çocukları ve Dalmaçyalı köpeğiyle karlar üzerinde oyunlar oynadı. Oyuncu, o keyifli anları Instagram’da yayınladı.

Saba Tümerden bornozlu poz

Zirvede 3 gün

Yakın arkadaşlar Demet Akalın ve Işın Karaca, aileleriyle birlikte Uludağ’da 3 gün tatil yaptı. Ekip keyifli anlarını sosyal medyada da paylaştı.

Saba Tümerden bornozlu poz

Sevimli ayıcık

Zeynep Çamcı, beresi ve eldivenleriyle sevimli bir ayıcığa dönüştü. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları beğeni topladı.

Saba Tümerden bornozlu poz

Akşama fırtına bekliyor

Bir kar paylaşımı da Büşra Pekin’den geldi. Oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı kareye şöyle yazdı: “Bugün Büşra sağanak yağışlı, parçalı hüzünlü, akşama kar fırtınası bekliyor.”

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Saba Tümerden bornozlu poz

Rengarenk

Instagram’da 4.3 milyon takipçisi bulunan Serkan Çayoğlu, renkli kazağıyla objektif karşısına geçti. Oyuncunun kar pozları 200 bine yakın beğeni aldı.

Saba Tümerden bornozlu poz

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#Saba Tümer#Ali Sunal#Afra Saraçoğlu

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