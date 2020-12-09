Saba Tümer: İyi ki evde kocam yok

Tümer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgili “Her zaman öyle cesur değilim. Fotoğraflarım için hiç kötü yorumlar almadım. Hep güzeldi...” açıklamasını yaptı. Ünlü sunucu, “Karantina sürecinde yalnızlar evlendi. Sizin evlilikle ilgili düşünceleriniz değişti mi?” sorusuna “Aksine ‘iyi ki evde kocam yok’ dedim. Böyle daha çok rahatım. İstediğim zaman canlı yayın yapıyorum, istediğim zaman yiyorum, özgürlüğümü daha çok seviyorum” cevabını verdi.





