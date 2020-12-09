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Haber Giriş: 09.12.2020 - 08:31 | Son Güncelleme:

Saba Tümer: İyi ki evde kocam yok

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Saba Tümer: İyi ki evde kocam yok
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Ünlü sunucu Saba Tümer önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Tümer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgili “Her zaman öyle cesur değilim. Fotoğraflarım için hiç kötü yorumlar almadım. Hep güzeldi...” açıklamasını yaptı. Ünlü sunucu, “Karantina sürecinde yalnızlar evlendi. Sizin evlilikle ilgili düşünceleriniz değişti mi?” sorusuna “Aksine ‘iyi ki evde kocam yok’ dedim. Böyle daha çok rahatım. İstediğim zaman canlı yayın yapıyorum, istediğim zaman yiyorum, özgürlüğümü daha çok seviyorum” cevabını verdi.

Saba Tümer: İyi ki evde kocam yok


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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