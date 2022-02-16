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Saadet zinciriyle dolandırdı: ‘Ponzi Zach’e 20 yıl hapis

#Zachary Horwitz#Dolandırıcılık#Ponzi
Saadet zinciriyle dolandırdı: ‘Ponzi Zach’e 20 yıl hapis

ABD’de film yatırımcılarını ‘ponzi’ sistemiyle dolandıran oyuncu Zachary Horwitz, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Horwitz ayrıca 250’den fazla mağdura 230 milyon dolar tazminat ödeyecek.

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ZACH Avery adını kullanan Hollywood’un tanınmış oyuncularından Zachary Horwitz, “saadet zinciri” olarak bilinen “ponzi” sistemiyle yatırımcıları dolandırmaktan 20 yıl hapse çarptırıldı. 2014’te “Slasher Party” ve “Satanic Panic” gibi filmlerin dağıtım haklarını satın alacağını söyleyerek ve HBO ile Netflix gibi dev şirketlerle anlaşmalar düzenleyerek yatırımcılardan 650 milyon dolar para toplayan Horwitz, 7 yıl boyunca bu sistemi sürdürdü. 2021’in Ekim ayında hakkındaki suçlamaları kabul eden Horwitz’in 20 yıl hapis cezasına ek olarak, 250’den fazla mağdura 230 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

PARAYI LÜKSE HARCAMIŞ

Horwitz’in harcamalarını inceleyen FBI, oyuncunun Los Angeles’ın Beverlywood bölgesindeki bir eve 5.7 milyon dolar ve evin dekorasyonuna 706 bin dolar harcadığını belirledi. Horwitz’in lüks otomobillere 605 bin dolar, özel yat ve jet kiralamalarına 345 bin dolar, Las Vegas kumarhaneleri ve gece kulüplerine 136 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

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İLK KURBAN ARKADAŞI

İlk yatırımcılarına yüzde 25 ila yüzde 40 kârla geri ödeme yapan Horwitz’in sistem çöktüğünde parasını yatıranlara hiçbir ödeme yapmadığı aktarıldı. Horwitz’in ilk kurbanlarından bazılarının Indiana Üniversitesi’nden arkadaşları olduğu aktarılırken, ünlü oyuncunun avukatı, Horwitz’in “akıl sağlığı sorunları yaşayan dürüst bir adam” olduğunu ve yaptıklarından ötürü “derin pişmanlık” hissettiğini söyledi.

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#Zachary Horwitz#Dolandırıcılık#Ponzi

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