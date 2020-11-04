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Haber Giriş: 04.11.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında?

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Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında?
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Gündemdeki haberler ardından Saadet Özsırkıntı’nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye’deki sunuculuğuyla tanınıyor. Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu olmuştu. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında?

Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının mayıs ayında dünyaya geldi.

Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini tamamladı. Dil eğitimi için İngiltere’den döndükten sonra ilk olarak reklam projeleriyle tanındı. Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye sunuculuğuyla tanınıyor.

 

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