Ryan Friedkin kimdir? Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta Ryan Friedkin ile dudak dudağa...

Spor spikeri Dilette Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi. İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden AS Roma, geçtiğimiz yıl ABD'li milyarder Dan Friedkin''e 591 milyon Euro'ya satılmıştı. Diletta Leotta, İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile öpüştüğü anların fotoğrafları sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılırken gözler Can Yaman'a çevrildi. İkilinin bir Roma otelinde görüntülendiği ortaya çıktı.

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

İtalyan sunucu Giulia Diletta Leotta, 1992 yılında dünyaya geldi. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarını sundu. Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta verdiği bir röportajda en büyük hayalinin “Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak” olduğunu söylemişti. Diletta Leotta, bir süredir aşk yaşadığı ve koronavirüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılmıştı. Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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