Işıl Reçber'nden eşi Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl?

Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili bilgilendirme geldi. Hastaneye kaldırılan Rüştü'nün tedavisine ilişkin eşi Işıl Reçber, Instagram'dan şu açıklamayı yaptı:

"Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha da iyi olacağız. İlginize sonsuz teşekkürler."

Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı. Efsane kalecinin eşi, kendisine sosyal medyada yapılan eleştiriler için 'Bana yapılan linç önemli değil' derken şu sözleri kullanmıştı;

“Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.”