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Magazin
Backgrid USA; Twitter Russell Crowe
Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Russell Crowe'un acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü

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Russell Crowe'un acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü

Ünlü oyuncu Russell Crowe'un baba acısı... Crowe, 85 yaşındaki babası John Alexander Crowe'un hayata veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Crowe, kötü haberi bir dizi Twitter mesajıyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyunu ve yönetmen "John Alexander Crowe, 13 Mart 1936- 30 Mart 2021. Yeni Zelanda Christchurch'te dünyaya geldi. Coffs Harbour'da, son 25 yıldır yaşadığı evinde son nefesini verdi" diye yazdı.

Russell Croweun acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü
Russell Crowe, mesajında "Her ne kadar güneş parlasa ve sağanak yağmur azalmış olsa da bugün üzüntüyle dolu. Benim sevgili yaşlı adamım, güzel babam, erkeklerin en naziği öldü" diye yazdı.

Russell Croweun acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü
Russell Crowe'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi. Russell Crowe'un babası, geçtiğimiz 13 Mart'ta doğum gününü kutlamıştı.

Russell Croweun acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü

 

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