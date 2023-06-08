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Kendi evinde kızını doğurduğu anları anlattı: 'Bebeğimi kucağıma alınca mest oldum!

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#Rumer Willis#Derek Richard Thomas#Demi Moore
Kendi evinde kızını doğurduğu anları anlattı: Bebeğimi kucağıma alınca mest oldum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 14:01

Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyoruz... Son zamanlarda hem gösteri dünyasında hem de ünlü olmayan anneler arasında ciddi şekilde yayılan bir akım var: Evde ve suda doğum yapmak. Daha önceleri, milyon dolarları olan ünlü anne adaylarının çoğu, aylar öncesinden bebeklerini dünyaya getirecekleri lüks hastaneleri belirler sonra da orada genellikle yarı ya da tam anestezi uygulanmış bir halde bebeklerini dünyaya getirirdi. Ama son zamanlarda bu durum değişti.

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KENDİ EVİNDE DOĞUM YAPMAK İSTEYENLER ÇOĞALDI
Genel sağlığıelverişli olan birçok ünlü artık bebeğini kendi evinde doğurmayı tercih ediyor. Tam 9 ay boyunca kendi bedenlerinde taşıdıkları bebeklerini dünyaya getirirken genellikle suda doğum yöntemini tercih ediyorlar. O sırada yanlarında bir ebe ve tabii ki eşleri ya da partnerleri de oluyor. 

Elbette o anlar, kamera ve fotoğraf makinesiyle kayıt altına alınıyor. Sonra da söz konusu ünlü kişiler, hayatlarının o en önemli anında çekilen görüntüleri genellikle sosyal medyadan paylaşıyorlar.Sıradan anneler bile bebeklerini suda dünyaya getirdikleri o anlarda çekilen fotoğraflarını aile albümüne yerleştiriyor.

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Kendi evinde kızını doğurduğu anları anlattı: Bebeğimi kucağıma alınca mest oldum

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KATILDIĞI PROGRAMDA O ANLARI ANLATTI
İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. Son bir yıldır genellikle sağlık durumundaki olumsuz gelişmelerle gündeme gelen Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızları, 34 yaşındakiRumer Willis ilk kez anne oldu.

Rumer ile partneri Derek Richard Thomas, geçtiğimiz nisan ayında kız bebeklerine kavuştu. Çiftin, Louetta Isley Thomas Willis adını verdiği kızları dünyaya gözlerini açtı.

Aradan geçen bu kısa zamanın ardından ilk kez anne olma mutluluğunu yaşayan Rumer Willis de konuk olduğu bir podcast yayınında, doğum heyecanını ve bebeğini kucağına aldığı ilk anı anlattı.

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Kendi evinde kızını doğurduğu anları anlattı: Bebeğimi kucağıma alınca mest oldum

 

AĞRI KESİCİ KULLANILMADI
Çiçeği burnunda anne Rumer bebeğini, sevgilisi Derek Richard Thomas ile birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdi. Bir ebe eşliğinde, suda ve ağrı kesici kullanmadan doğum yapan Rumer Willis, o anlarda yaşadıklarını anlattı konuk olduğu programda.

Willis, Instagram sayfasından da doğum yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Yeri gelmişken hatırlatalım, genç anne bebeğini dünyaya getirirken yanında iki kız kardeşi ile annesi Demi Moore da vardı. 

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YÜZÜNDEKİ ŞAŞKINLIK İZLERİ: Rumer Willis, kızını doğururken yaşadığı ilginç anları ve onu kucağına aldığı ilk anda hissettiklerini de saklamadı. Sözünü ettiği ilginç durumlardan biri de doğumun gerçekleşmesi için amniyon kesesini kendisinin patlattığı oldu. Ebenin de yardımıyla bunu yapan Willis, o anda kelimenin tam anlamıyla şoke olduğunu itiraf etti:  " Sanırım o anda çekilen bir fotoğrafım var. Orada yüzümde şaşkınlık izleri görünüyor."

Kendi evinde kızını doğurduğu anları anlattı: Bebeğimi kucağıma alınca mest oldum

'YAŞADIĞIM EN MEST EDİCİ ANDI'
Kızı Louetta'nın tam olarak dünyaya geldiği o ilk anın ise daha önce yaşadığı hiçbir ana benzemediğini ifade etti Rumer Willis. Kızı, kendi bedeninden ayrıldıktan sonra, anlattIğına göre ebe ve partneri Derek onu hemen aldılar. 

Rumer Willis hemen sonra sevgilisine ve kendisine doğumda yardımcı olan ebeye "Bana bebeği verin. Bebeği bana verin" diye seslendi. Bebeğini kucağına aldığı an hissettiklerini ise "Bütün hayatım boyunca yaşadığım en mest edici,en zevk aldığım andı" diye ifade etti. 

Genç anne, o anda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığını sözlerine ekledi: " O anda bebeğime bakarken çekilen çok güzel fotoğraflarım var. Bebeğime bakarken, kız kardeşlerime bakarken, anneme bakarken ve annem bana sarılırken..."

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'NE SÖYLEDİĞİMİN FARKINDA DEĞİLDİM': Rumer Willis, bebeğinin dünyaya gelmesinden sonra söylediği bazı şeylerin farkında olmadığını da anlattı: " Kız kardeşimin bana anlattığına göre söylediğimi fark etmediğim sözcükler dökülmüş dudaklarımdan. Bir noktada bebeğime bakıp "Seni çok özledim" demişim." 

Kendi evinde kızını doğurduğu anları anlattı: Bebeğimi kucağıma alınca mest oldum

Rumer Willis, sosyal medya sayfasından sık sık bebeğiyle çektiği fotoğraflarını paylaşıyor.

 

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#Rumer Willis#Derek Richard Thomas#Demi Moore

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