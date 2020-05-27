MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriRuken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim
GeriMagazin Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim
Abone Olgoogle-news

BİR dönemin ünlü sunucu ve oyuncusu Ruken Demirer’in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Temizmagazin adlı sitenin haberine göre Demirer, 2017 yılından beri hastalığıyla mücadele ediyor. Eski sunucu ve oyuncunun yaşadığı psikolojik rahatsızlığının artık ilerlediği, evinden çıkamaz halde olduğu ve yakın çevresindekileri bile tanımakta güçlük çektiği öne sürüldü.

ARTIK İYİYİM!

Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim
Ruken Demirer, sosyal medya hesabından sağlık durumunu soran bir takipçisine "Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim" diyerek cevap verdi.

Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim

Ruken Demirer, ekrana ara verip oyuncu kardeşi Rojda Demirer’le birlikte butik çikolata dükkanı açmıştı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle