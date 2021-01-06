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Haber Giriş: 06.01.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Ruju da turuncu mu acaba?

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Ruju da turuncu mu acaba?
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Uzun zamandır ortalıkta dolaşan 2020’yi uğurlayıp, 2021 tsunamisi ile karşılaşacağımız caps’ler Hande Acar ile başlamış oldu.

İlk bakışta foto üzerine emoji ile oturtulmuş gibi duran maske, maskenin parçası gibi duran ama kendi tercihiyle takılmış o küpeler, üstelik üzeri “kürklü!”...

O korkunç ötesi manto ve C vitamini edasıyla turuncular içinde bu halde ortalıkta dolaşan bir Hande Acar.

Yok ben artık ümidimi kaybettim. Yazsak da, çizsek de sabit fikiri kırmak imkansız. Pes ediyorum!

Ruju da turuncu mu acaba


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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