Ruju da turuncu mu acaba?

İlk bakışta foto üzerine emoji ile oturtulmuş gibi duran maske, maskenin parçası gibi duran ama kendi tercihiyle takılmış o küpeler, üstelik üzeri “kürklü!”...



O korkunç ötesi manto ve C vitamini edasıyla turuncular içinde bu halde ortalıkta dolaşan bir Hande Acar.



Yok ben artık ümidimi kaybettim. Yazsak da, çizsek de sabit fikiri kırmak imkansız. Pes ediyorum!





