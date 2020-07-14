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Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a bir şok daha! Tek tek iptal oldu...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a bir şok daha! Tek tek iptal oldu...
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RUBATO’nun solisti Özer Arkun’un kız arkadaşı B.Y.’yi darp ettiğinin ortaya çıkmasının ardından grubun konserleri birer birer iptal olmaya başladı.

22 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da Mehmet Erdem’le birlikte sahne almaya hazırlanan Rubato’nun yerine Aşkın Nur Yengi’yle anlaşıldı. Grubun Mehmet Erdem’le birlikte 19 Eylül’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde ve 21 Kasım’da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde vereceği konserler de iptal edildi. Konserleri organize eden Bayhan Prodüksiyon’un sahibi Uğur Bayhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Şirket olarak böyle bir karar aldık. Bu sezon Mehmet Erdem’le 5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik.”

B.Y. evlilik hazırlığı yaptığı Özer Arkun tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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