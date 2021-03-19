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Haber Giriş: 19.03.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

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Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

Pervin Ersoy’un yürüttüğü “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesinin İstanbul’un tarihi semtlerine düzenlediği geziler kapsamında; Rotahane ekibi önceki gün Fener ve Balat turuna çıktı. İstanbul tarihinde önemli bir yere sahip olan bölge, tüm güzellikleriyle bir kere daha keşfedildi.

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz projesinin İstanbul içinde düzenlediği geziler devam ediyor. Pervin Ersoy’un yürüttüğü ve iç turizme verilen önemin artırılmasını amaçlayan projenin yeni rotası Fatih’e bağlı Fener ve Balat semtleri oldu.

Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

Turda Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya Altın Mimir, İpek Develi, Tuba Develi, Esra Pepe, Nergis Pekuysal, Songül Zevzir, Öznur Yakın, Berrin Ak, Serap Sarı, Serra Erdem gibi ünlü isimler eşlik etti.
Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

Nergis Pekuysal
Gezi, Cibali Tütün Fabrikası ve Cibali Kapı ile başladı. Gül Camii, Bizans mimarisinin klasik ama göz alıcı eserlerinden biri olan Aya (Haghia) Theodosia Kilisesi, Aya Kapı ve bir Mimar Sinan eseri olan Ayakapı Hamamı Balat’ta gezilen yerler arasındaydı.
Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

Altın Mimir - Esra Erdem
Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

Bilge Kuru - Handan Güney - Esra Pepe
Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

Bilge Kuru

**Rotahane bir sonraki turunu 24-26 Mart tarihleri arasında Kastamonu’da yapacak. 

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