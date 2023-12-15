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Ünlü oyuncunun ayakları yerden kesildi: 44 yaşında büyükanne oluyor!

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#Rosario Dawson#Isabella Celeste#Hollywood
Ünlü oyuncunun ayakları yerden kesildi: 44 yaşında büyükanne oluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 12:53

Sinema dünyasının ünlülerinden biri şu sıralarda çok büyük bir mutluluk yaşıyor. Bazı meslektaşlarının henüz yeni anne olmaya karar verdiği 40'lı yaşlarında o ilk kez büyükanne olmanın heyecanını yaşıyor.

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Güzel oyuncu Rosario Dawson bu sözünü ettiğimiz kişi. Henüz 44 yaşında olan Dawson, gelecek yılın ilk yarısında ilk torununu kucağına almaya hazırlanıyor. 

Çünkü kızı Isabella Celeste belli ki gencecik yaşta anne olmaya karar vermiş ve ilk bebeğini bekliyor.

Dawson'ın, 2014'te henüz 11 yaşındayken evlat edindiği Isabella şu anda 21 yaşında ve annesine ilk torun sevincini yaşatmak üzere.

Rosario Dawson bu mutlu haberi Page Six'e açıkladı. Oyuncu çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncunun ayakları yerden kesildi: 44 yaşında büyükanne oluyor

11 YAŞINDAYKEN EVLAT EDİNDİ
Aslına bakılırsa Rosario Dawson ile çocukken evlat edindiği Isabella'nın öyküsü de ilginç. Ünlü oyuncu 2021 yılında Health dergisine verdiği röportajda Isabella'yı bir kurumdan evlat edinmediğini açıklamıştı.

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Hatta Isabella'nın biyolojik annesini tanıyordu söylediğine göre. Küçük kıza ailesi bakamadığı içir bir koruyucu ailede olduğunu öğrenince onu evlat edinmeye karar verdiğini sözlerine ekledi. 

O dönemde ifade ettiğine göre de "Isabella'yı evlat edinip kendisinin yetiştirmesi bir soru bile değildi. Öyle olması gerekiyordu."

Dawson o süreçte anne olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu da söylemişti. Ünlü oyuncu People dergisine verdiği röportajda "Özellikle de bu yaşta bir çocuğa kavuşmuşsanız" diye sözlerini sürdürmüştü. "Kendinizi tanıtıyorsunuz ve o da sizinle birlikte evinize geliyor."

Dawson, bir bebeği evlat edinmenin hamile kalıp onu dünyaya getirmekten daha farklı bir durum olduğunu açıkladı bir başka röportajında da.

Kızı Isabella'nın gelişiminden ve olgunlaşmasından da ne kadar mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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Ünlü oyuncunun ayakları yerden kesildi: 44 yaşında büyükanne oluyor

ESRARENGİZ BENZERLİK: 'BELKİ DE UZAKTAN AKRABAYIZ'
Her ne kadar aralarında biyolojik bir bağ olmasa da birçok kişi onların arasında esrarengiz bir benzerlik buluyor Dawson'ın anlattığına göre.

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"Sokakta yürürken kimse bize gerçekten bir aile olup olmadığımızı sormuyor. Isabella da benim gibi Porto Rikolu. Orası küçük bir ada. Belki de uzaktan bir akrabalığımız bile vardır" diye konuşmuştu bir başka röportajında da.

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Ünlü oyuncunun ayakları yerden kesildi: 44 yaşında büyükanne oluyor

BÜYÜK OLASILIKLA ISABEL İSMİNİ TAŞIYACAK
Dawson'ın söylediğine göre ilk torunu bir kız olacak. Ona hangi ismi verecekleri sorulduğunda da ünlü oyuncu bu konuda net bir karar olmadığını ama bir olasılık bulunduğunu belirtti.

Dawson'ın söylediğine göre Isabella ismi bir aile geleneği. Kendisinin ikinci adı Isabella. Bu isim ona büyükannesinin hatırasına verildi.

Kızının tam ismi de Isabella Celeste. Anlattığına göre büyük olasılıkla kız torununun adında da bir Isabella bulunacak.

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Rosario Dawson kızı Isabella'yı zaman zaman bazı film galalarına birlikte gitseler de spot ışıklarından olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor.

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#Rosario Dawson#Isabella Celeste#Hollywood

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