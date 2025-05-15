Ünlü oyuncu en zorlu seçimi anlattı: Elbisemin fermuarını açmamı istediler.. 'Rol benim olmayacaksa yapmam' dedim!

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İşte bu tür itiraflara yeni bir halka daha eklendi...

Ünlü bir film serisinde rol alan yıldız, oyuncu seçmelerinde kendisinden nasıl "uygunsuz" isteklerde bulunduklarını anlattı.

Ama söylediğine göre yönetmenin bu isteğine boyun eğmedi ve sonunda yine de rolü aldı!

'ELBİSEMİN FERMUARINI İNDİRMEMİ İSTEDİ'

Birçok meslektaşının karşılaştığı bu durumla yüzleşen kişi Rosamund Pike...

Yıldız, 2002 tarihli James Bond filmi Die Another Day için oyuncu seçmelerinde yaşadığı bir olayı anlattı.

Harper's Bazaar dergisinin İngiltere baskısına konuşan Pike, "Oyuncu seçmeleri sırasında elbisemin fermuarını açmamı ve iç çamaşırımla orada durmamı istediler" diye anlattı yaşadıklarını.

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Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "O anda düşündüm... Aklımdan 'Eğer rolü almayacaksam bunu yapmayacağım' düşüncesi geçti."

Tabii ki elbisesinin fermuarını indirip iç çamaşırlarıyla orada öylece kalmadı Rosamund Pike, bunu reddetti.





YİNE DE ROLÜ ONA VERDİLER

Aslına bakılırsa söylediğine göre bunu nasıl yaptığını da tam olarak bilmiyordu. O sırada neye dayanarak bu isteği reddettiği konusunda bir fikri yoktu Rosamund Pike'ın.

46 yaşındaki oyuncu aslında rol aldığı filmlerde ateşli sahnelerde oynamaya karşı değil.. Ama rolü almadan önce yani seçmeler sırasında bu tür görüntüler vermeyi istemiyor.

Sonuç olarak her ne kadar iç çamaşırıyla kalması yönündeki isteği reddetmiş olsa da Pike, James Bond serisinin Die Another Day adlı halkasında rolü aldı. Pierce Brosnan'ın karşısında Miranda Frost karakterine hayat verdi.

2014 yapımı Gone Girl adlı filmle yıldızı parlayan Rosamund Pike, Die Another Day'de Brosnan'ın yanı sıra Halle Berry ile kamera karşısına geçti.

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Rosamund Pike, elbisesinin fermuarını açması yolundaki isteği reddetmesine rağmen Die Another Day filmindeki rolü aldı. Pierce Brosnan ve Halle Berry ile birlikte kamera karşısına geçti.