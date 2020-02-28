Romantik sevgili

Önceki akşam Yeniköy sahilinde el ele yürüyüş yapan çift, görüntülendiklerini fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin erkek arkadaşıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

“Özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum” diyen Akalay, daha sonra sevgilisiyle beraber aracına bindi. Aracın ön tarafındaki gül de dikkatli gözlerden kaçmadı.





