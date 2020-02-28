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Haber Giriş: 28.02.2020 - 08:14,Son Güncelleme:/

Romantik sevgili

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Romantik sevgili
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Birce Akalay, Yeniköy’de yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Önceki akşam Yeniköy sahilinde el ele yürüyüş yapan çift, görüntülendiklerini fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin erkek arkadaşıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

“Özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum” diyen Akalay, daha sonra sevgilisiyle beraber aracına bindi. Aracın ön tarafındaki gül de dikkatli gözlerden kaçmadı.

Romantik sevgili


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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