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Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

Güncelleme Tarihi:

#Madison Beer#Justin Herbert#Nişan
Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 13:10

Ünlü şarkıcı ve spor yıldızı sevgilisi bir yıllık ilişkilerinin ardından evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandılar.

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Çiftin sosyal medyadan paylaştığı romantik nişan pozları ise çok beğenildi ve hayranları ikiliyi mesaj ve tebrik yağmuruna tuttu.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin çok konuşulan düğününden bir ay sonra bir pop yıldızı ve ünlü bir sporcu daha evlilik yoluna girdiler.

Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

Ünlü şarkıcı Madison Beer ve Amerikan futbolu yıldızı sevgilisi Justin Herbert, yaklaşık bir yıllık birlikteliğin ardından nişanlandılar.

İki genç yıldızın ilişkisinin zaten giderek ciddileştiğini ve bu yolda ilerlediğini bilenler habere hiç şaşırmadıklarını söylediler.

Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

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Madison Beer ve Justin Herbert’ü çok mutlu ve uyumlu bir çift olarak tarif eden yakınları ailelerinin de çoktan tanıştığını ve çok iyi anlaştığını anlatıyor.

27 yaşındaki şarkıcı, romantik evlilik teklifinin yapıldığı anların birçok fotoğrafını paylaştı ve altına "Nişanlımla tanışın" yazdı.

Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

Tatlı fotoğraflarda, Herbert'in diz çöktüğü ve Beer'in de ona doğru hayranlıkla eğildiği an görülüyordu.

28 yaşındaki Los Angeles Chargers oyun kurucusu, gün batımından hemen önce, arka planda çiçekli kemerli bir yürüyüş yolu bulunan çimenli bir alanda sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Fotoğraflarda mutlu çiftin tutkuyla öpüştüğü görülürken, bir diğerinde Herbert'in Beer'i omzunda taşıdığı ve Beer'in devasa elmas yüzüğünü sergilediği görülüyordu.

Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

Madison Beer üzerinde “Bay ve Bayan Herbert” yazan el yapımı ahşap bir tabelanın fotoğrafını da paylaştı.

Bu özel gün için Beer beyaz çiçekli bir etek ve krem ​​rengi bir hırka giyerken, sporcu uzun kollu beyaz bir gömlek ve siyah pantolon tercih etti.

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Çiftin bu önemli dönüm noktası, ilk aşk dedikodularının ortaya çıkmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

Ağustos 2025'te Herbert, Beer'ı Los Angeles'taki müzik videosu çekimlerinden birinde ziyaret ederken ikili samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Bir hafta sonra, Kaliforniya, Redondo Beach'te bir arkadaşının evine giderken görüntülendiler; ancak halka açık yerlerde sevgi gösterisinde bulunmaktan kaçındılar.

Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

İkili, Ekim ayında Chargers ile Washington Commanders maçını saha kenarında izlerken öpüşmüş, çekilen o fotoğraflar nihayet aşk dedikodularını doğrulamıştı.

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Madison Beer yakın zaman önce katıldığı bir yayında duyduğu aşkı anlatırken "Erkek arkadaşımla sohbet ederken saçlarım yanıyor olsa bile fark etmezdim" diye hayretini dile getirmiş ve bu yeni hisleri "Ve dürüst olmak gerekirse, bu duyguyu ilk kez ona karşı hissediyorum. Sanki dünya etrafımda sona eriyor olsa bile bunu anlamazdım." sözleriyle anlatmıştı.

Romantik evlilik teklifi herkesin dilinde… ‘Sizi nişanlımla tanıştırayım’

Aynı yayında Herbert'in "hayatına tam da doğru zamanda girdiğini" de anlatan Beer, ilk randevularının kendi evinde olduğunu, çünkü "halka açık yerlere gitmekten korktuklarını" itiraf etti.

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#Madison Beer#Justin Herbert#Nişan

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