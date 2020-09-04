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Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Romantik bir film

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Romantik bir film
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BAŞROLLERİNİ Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci ve Enis Arıkan’ın paylaştığı ‘Benden Ne Olur’ adlı sinema filminin çekimleri başladı.

Aslı Kızmaz’ın aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Murat Şenöy oturuyor. Film, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan, gözü kara bir kadının hikâyesini konu ediniyor. Hazal Kaya’nın canlandırdığı Sertab Bal karakteri, aşk, kalp kırıklığı, başarı ve başarısızlık dolu macerasıyla izleyicisine eğlenceli anlar yaşatacak.

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