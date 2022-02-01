Roman anneye mi benziyor babaya mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Uzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyorUzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyor#Covid-19
İzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemediİzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemedi#Transfer
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyorKurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor#Beren Kayalı
Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acabaToplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?#Fanatik
Altın fiyatları yeniden yükselişteAltın fiyatları yeniden yükselişte#Altın
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından TLye dönüşen mevduatlar için yeni kararMerkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar#Merkez Bankası
ABDden flaş adım... Bu görüntüler Putini çok kızdıracakABD'den flaş adım... Bu görüntüler Putin'i çok kızdıracak!#Ukrayna
Nereden nereye 20 günde hayatı değişti...Nereden nereye! 20 günde hayatı değişti...#Transfer
Selçuk Kaptan’ın ölümünün ardından denizciler isyan ettiSelçuk Kaptan’ın ölümünün ardından denizciler isyan etti#Selçuk Elibol
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklamasıArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması#Aslıhan Doğan
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Roman anneye mi benziyor babaya mı?

#Can Bonomo#Öykü Karayel#Roman Bonomo
Roman anneye mi benziyor babaya mı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Öykü Karayel ve Can Bonomo, minik oğulları Roman’la Muhsin Akgün’ün objektifine poz verdi. Sosyal medyada yayınlanan o fotoğraflarda Roman’ı kimileri annesine, kimileri de babasına benzetti.

Tekerlekli sandalyede geldi

Hande Yener, Wow İstanbul Hotels & Convention Center’da düzenlenen gecede sahneye çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ayak parmağını kıran Hande Yener, konsere tekerlekli sandalyeyle geldi. Sahneye baston yardımıyla çıkan şarkıcı, dinleyicilerine “Tedavim devam ediyor. O sebeple bu geceki konserimin stil tamamlayıcısı bastonum oldu. Bu şartlarla da olsa sizlerle olmak mutluluk verici” dedi.

Roman anneye mi benziyor babaya mı

65 bin liralık Kartepe stili

Haberin Devamı

Demet Akalın, Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği konserler serisi kapsamında Kartepe’nin zirvesinde dinleyicileriyle buluştu. Konser alanına kar motoruyla gelen ünlü şarkıcı, 65 bin liralık Fendi marka kar tulumuyla sahneye çıktı ve şarkılarını -5 derecede seslendirdi.

Roman anneye mi benziyor babaya mı

Büyük şansım

Hazal Kaya, “Aşk-ı Memnu” dizisinde babasını oynayan Selçuk Yöntem’le yıllar sonra bir araya geldi.

Selçuk Yöntem’in rol aldığı “Amadeus” oyunu önceki akşam Zorlu PSM’de sahnelendi. Oyunu izlemeye gelenler arasında özel bir misafir de vardı. Oyunu arkadaşı Dilara Sakpınar’la beraber izleyen Hazal Kaya, kulisi de ziyaret etti. Selçuk Yöntem’le hasret gideren Kaya, usta oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Büyük şansım” notuyla paylaştı.

Roman anneye mi benziyor babaya mı

Derin 12 yaşında

Model Pınar Tezcan Özçapkın ve eşi Kerem Özçapkın, büyük kızları Derin’in yeni yaşını kutladı. Duru ve Doğa isimli iki kızı daha olan çift, evde minik bir kutlama yaptı. 12’nci yaşına giren Derin için pasta kesen ailenin o anlarını Tezcan, “Benim güzel, adı gibi Derin kızım… Hayat sana güzellikler getirsin” notuyla paylaştı.

Haberin Devamı

Roman anneye mi benziyor babaya mı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Bonomo#Öykü Karayel#Roman Bonomo

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19