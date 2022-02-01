Roman anneye mi benziyor babaya mı?

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Öykü Karayel ve Can Bonomo, minik oğulları Roman’la Muhsin Akgün’ün objektifine poz verdi. Sosyal medyada yayınlanan o fotoğraflarda Roman’ı kimileri annesine, kimileri de babasına benzetti.

Tekerlekli sandalyede geldi

Hande Yener, Wow İstanbul Hotels & Convention Center’da düzenlenen gecede sahneye çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ayak parmağını kıran Hande Yener, konsere tekerlekli sandalyeyle geldi. Sahneye baston yardımıyla çıkan şarkıcı, dinleyicilerine “Tedavim devam ediyor. O sebeple bu geceki konserimin stil tamamlayıcısı bastonum oldu. Bu şartlarla da olsa sizlerle olmak mutluluk verici” dedi.

65 bin liralık Kartepe stili

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Demet Akalın, Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği konserler serisi kapsamında Kartepe’nin zirvesinde dinleyicileriyle buluştu. Konser alanına kar motoruyla gelen ünlü şarkıcı, 65 bin liralık Fendi marka kar tulumuyla sahneye çıktı ve şarkılarını -5 derecede seslendirdi.

Büyük şansım

Hazal Kaya, “Aşk-ı Memnu” dizisinde babasını oynayan Selçuk Yöntem’le yıllar sonra bir araya geldi.

Selçuk Yöntem’in rol aldığı “Amadeus” oyunu önceki akşam Zorlu PSM’de sahnelendi. Oyunu izlemeye gelenler arasında özel bir misafir de vardı. Oyunu arkadaşı Dilara Sakpınar’la beraber izleyen Hazal Kaya, kulisi de ziyaret etti. Selçuk Yöntem’le hasret gideren Kaya, usta oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Büyük şansım” notuyla paylaştı.

Derin 12 yaşında

Model Pınar Tezcan Özçapkın ve eşi Kerem Özçapkın, büyük kızları Derin’in yeni yaşını kutladı. Duru ve Doğa isimli iki kızı daha olan çift, evde minik bir kutlama yaptı. 12’nci yaşına giren Derin için pasta kesen ailenin o anlarını Tezcan, “Benim güzel, adı gibi Derin kızım… Hayat sana güzellikler getirsin” notuyla paylaştı.

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