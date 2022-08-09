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Roman Abramovic’ten Boğaz sürprizi

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#Roman Abramovic#Roman Abramovic İstanbul#İSTANBUL
Roman Abramovic’ten Boğaz sürprizi
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 14:52

Bir süre önce İstanbul’a gelen Rus oligark Roman Abramovic, Yeniköy’de iş dünyasıyla buluştu.

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Yeniköy’deki Azur isimli restorana teknesiyle yanaşan milyarder iş adamı, İstanbul’daki dostlarıyla birlikte yemek yedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ambargo uygulanan oligarklar arasında olan Abramovic, restoranda müdürden yemekler hakkında bilgi aldıktan sonra ‘Lobster Spagetti’ (ıstakozlu spagetti) siparişi verdi ve mezelerin tadına baktı.

Roman Abramovic’ten Boğaz sürprizi

Milyarder iş adamının Türk mezelerine bayıldığı ve Azur’un ambiyansını çok beğenerek, ekibi tebrik ettiği söylendi. Sürpriz yemeğin içeriği merak konusu oldu.

Roman Abramovic’ten Boğaz sürprizi

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#Roman Abramovic#Roman Abramovic İstanbul#İSTANBUL

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