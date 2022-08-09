Roman Abramovic’ten Boğaz sürprizi

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Yeniköy’deki Azur isimli restorana teknesiyle yanaşan milyarder iş adamı, İstanbul’daki dostlarıyla birlikte yemek yedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ambargo uygulanan oligarklar arasında olan Abramovic, restoranda müdürden yemekler hakkında bilgi aldıktan sonra ‘Lobster Spagetti’ (ıstakozlu spagetti) siparişi verdi ve mezelerin tadına baktı.

Milyarder iş adamının Türk mezelerine bayıldığı ve Azur’un ambiyansını çok beğenerek, ekibi tebrik ettiği söylendi. Sürpriz yemeğin içeriği merak konusu oldu.