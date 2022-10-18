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Roman Abramoviç’in Boğaz keyfi

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#Roman Abramoviç#Bebek#İstanbul
Roman Abramoviç’in Boğaz keyfi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 08:08

Roman Abramoviç, İstanbul’a görüntülendi. Bebek’te yürüyüş yapan Abramovic, muhabirleri fark edince Boğaz keyfini yarıda keserek oradan ayrıldı.

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Korumalarıyla sahilde

Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Roman Abramoviç, Türkiye ziyaretlerini artırdı. Bir süredir İstanbul’a gelip giden Rus milyarder, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir dizi iş görüşmesi için İstanbul’da bulunan Abramoviç’e yakın korumaları eşlik etti.

Roman Abramoviç’in Boğaz keyfi

Muhabirlere engel

Muhabirleri fark eden korumalar görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı. Kameralardan rahatsız olan Abramoviç, Boğaz turunu yarıda keserek beraberindekilerle birlikte oradan ayrıldı.

Roman Abramoviç’in Boğaz keyfi

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#Roman Abramoviç#Bebek#İstanbul

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