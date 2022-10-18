Roman Abramoviç’in Boğaz keyfi

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Korumalarıyla sahilde

Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Roman Abramoviç, Türkiye ziyaretlerini artırdı. Bir süredir İstanbul’a gelip giden Rus milyarder, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir dizi iş görüşmesi için İstanbul’da bulunan Abramoviç’e yakın korumaları eşlik etti.

Muhabirlere engel

Muhabirleri fark eden korumalar görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı. Kameralardan rahatsız olan Abramoviç, Boğaz turunu yarıda keserek beraberindekilerle birlikte oradan ayrıldı.