Roman AbramoviÃ§ Ä°stanbullu oldu

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DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Rus oligark Roman AbramoviÃ§, Ukrayna-Rusya SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltereâ€™den ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, bir sÃ¼re Ege sularÄ±nda dev yatÄ±yla gezdikten sonra Ä°stanbulâ€™a demir atmÄ±ÅŸtÄ±.

BatÄ± Ã¼lkelerinin ambargo uyguladÄ±ÄŸÄ± oligark, ÅŸimdilik misafir olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbulâ€™a temelli yerleÅŸme kararÄ± almÄ±ÅŸ. Bir Ä°stanbullu gibi yaÅŸamaya baÅŸlayan AbramoviÃ§, her sabah RumelihisarÄ±â€™nda bir kafede kahvesini iÃ§iyor, sonra de BoÄŸaz hattÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±yor.

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DuyduÄŸuma gÃ¶re her gÃ¼n Bebekâ€™e kadar yÃ¼rÃ¼yen AbramoviÃ§, hem spor yapÄ±yor hem de yalÄ±lara bakÄ±yormuÅŸ. 8,6 milyar dolarlÄ±k servetiyle dÃ¼nyanÄ±n en zengin adamlarÄ±ndan biri olan AbramoviÃ§, yalÄ± almak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vamÄ±ÅŸ. Ä°stanbulâ€™a bayÄ±lan iÅŸ insanÄ±na baÅŸka Ã¼lkeler de kucak aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ama AbramoviÃ§, tercihi hem coÄŸrafi hem de kÃ¼ltÃ¼rel olarak DoÄŸu ve BatÄ±â€™nÄ±n merkezi olan Ä°stanbulâ€™dan yana kullanacak belli ki...

TÃ¼rk takÄ±mÄ± alabilir

Rusyaâ€™ya uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle sahibi olduÄŸu Chelsea KulÃ¼bÃ¼â€™ne Ä°ngiliz devletinin el koymasÄ± ve satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ±yla zor durumda kalan AbramoviÃ§â€™in yeni bir kulÃ¼p arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu da biliniyor.

Ä°ngiliz gazeteleri Ã¼nlÃ¼ oligarkÄ±n Ä°spanyaâ€™nÄ±n Valencia takÄ±mÄ±yla ilgilendiÄŸini yazsa da, hÃ¢lÃ¢ TÃ¼rk kulÃ¼pleriyle dirsek temasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi de iddialar arasÄ±nda...

Veliefendiâ€™de heyecanlÄ± anlar

Cemiyetin Ã¼nlÃ¼ ismi milli binici AslÄ± Sipahi, hafta sonu heyecanlÄ± anlar yaÅŸadÄ±. Ä°stanbul yarÄ±ÅŸ programÄ±ndaki tek sentetik pist mÃ¼cadelesi olan Enver KadÄ±oÄŸlu KoÅŸusuâ€™nu kazanan Girl Gone Bad adlÄ± kÄ±srak, Sipahiâ€™nin yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n.

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Halis KarataÅŸâ€™Ä±n jokeyliÄŸinde birinci olan Girl Gone Bad, pist rekoru kÄ±rmayÄ± da baÅŸardÄ±. YarÄ±ÅŸÄ±n kupasÄ±nÄ± ise Genel Sayman Adil Mert Kayaâ€™nÄ±n elinden, Girl Gone Badâ€™in ailesi adÄ±na Sipahi aldÄ±.

Modaya yeni soluk getirdi

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ ismi Kerem Dalâ€™Ä±n Ä°ran asÄ±llÄ± moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± eÅŸi Naz Nouri Dal da kendi markasÄ±nÄ± yaratan isimler kervanÄ±na katÄ±ldÄ±. Sahip olduÄŸu kÃ¼ltÃ¼rel mirastan ilhamla yarattÄ±ÄŸÄ± Her Secrets markasÄ±, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± tasarÄ±mlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Stil sahibi formlar ve eskimeyen silÃ¼etlerin baÅŸrolde olduÄŸu bir koleksiyon tasarlayan Naz Nouri Dalâ€™Ä± kutluyor ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diliyorum. Bu arada Her Secretsâ€™in tasarÄ±mlarÄ± hem kendi web sitesinde ve hem de Zorlu Center Collection Pointâ€™teki cornerâ€™Ä±nda satÄ±ÅŸa sunuldu.

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TÃ¼rkiyeâ€™de ilk lansman

Sunreef Yachts TÃ¼rkiye satÄ±ÅŸ temsilciliÄŸinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸirket TÃ¼rkiyeâ€™de yat sektÃ¶rÃ¼ndeki fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in pazara hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±.

â€˜Sunreef 60 Sailâ€™ ve â€˜Elektrikli Sunreef 80 Ecoâ€™ isimli iki modelini KalamÄ±ÅŸâ€™ta sergileyen ÅŸirket, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ilk TÃ¼rkiye lansmanÄ±nÄ± da yaptÄ±.

KalamÄ±ÅŸ Marinaâ€™da yapÄ±lan Ã¶zel davete deniz tutkunlarÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi.

Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±â€™nda gÃ¶rkemli dÃ¼ÄŸÃ¼n

AtakaÅŸ Åžirketler Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Recep AtakaÅŸâ€™Ä±n oÄŸlu Mustafa AtakaÅŸ ile Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n eski yÃ¶neticilerinden Metin Karakayaâ€™nÄ±n kÄ±zÄ± Zeynep Karakaya Ã¶nceki hafta sonu Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±â€™nda gÃ¶rkemli bir dÃ¼ÄŸÃ¼n davetiyle dÃ¼nyaevine girdi.

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600 konuÄŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n, siyaset, iÅŸ ve cemiyet dÃ¼nyasÄ±nÄ± bir araya getirdi. Geceye Ã¶nce BengÃ¼, sonrasÄ±nda Kenan DoÄŸulu sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±. BalayÄ± iÃ§in Maldiv AdalarÄ±â€™na giden Ã§ifte ben de Ã¶mÃ¼r boyu mutluluklar diliyorum.

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