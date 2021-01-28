Roma’da aşk başkadır

Yaklaşık 1 aydır Roma’da bulunan Can Yaman, çekimlerden arta kalan tüm vaktini Diletta Leotta ile geçiriyor. İtalya basınında aynı otelde konakladıklarına dair haberler çıkan ikili, geçtiğimiz akşam da bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Sevgililerin keyifli halleri objektife böyle yansıdı.