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Roma’da aşk başkadır
Reklam ve dizi projesi için gittiği İtalya’da aşkı bulan Can Yaman’ın spor spikeri Diletta Leotta ile ilişkisi doludizgin sürüyor.
Yaklaşık 1 aydır Roma’da bulunan Can Yaman, çekimlerden arta kalan tüm vaktini Diletta Leotta ile geçiriyor. İtalya basınında aynı otelde konakladıklarına dair haberler çıkan ikili, geçtiğimiz akşam da bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Sevgililerin keyifli halleri objektife böyle yansıdı.
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