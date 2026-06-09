Rol olarak baÅŸladÄ± gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... Tepemden baksan da hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±, Ã§ocuÄŸumun annesisin!

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Serinin her filmi gÃ¶sterime girdikÃ§e rol arkadaÅŸlarÄ± Rupert Grint ve Emma Watson ile birlikte ÅŸÃ¶hretini de servetini de katladÄ±.

Belki onun yerinde baÅŸkasÄ± olsaydÄ± genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± daldan dala bir aÅŸktan diÄŸerine koÅŸabilirdi.

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Daniel Radcliffe, Harry Potter serisinde Rupert Grint ve Emma Watson ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±. Serinin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zlarÄ± artÄ±k birer yetiÅŸkin.

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Ama o erken yaÅŸta ÅŸÃ¶hret olan meslektaÅŸlarÄ± gibi yapmadÄ±... 36 yaÅŸÄ±ndaki Daniel Radcliffe, 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana meslektaÅŸÄ± Erin Darke ile birlikte.

Her ne kadar resmen evli olmasalar da 2023 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ±nÄ± birlikte bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar. Ãœstelik gittikleri her yerde birbirlerine ve ailelerine duyduklarÄ± sevgi de neredeyse elle tutulur gibi.

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NE BOYU BOYUNA UYUYOR NE YAÅžI YAÅžINA

Ãœstelik Radcliffe ile Darke, Ã¶yle geleneksel algÄ±ya uyan ÅŸekilde "Boyu boyuna, yaÅŸÄ± yaÅŸÄ±na uyan" bir Ã§ift deÄŸil.

Sevgilisi Erin, Harry Potter serisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Daniel Radcliffe'ten hem yaÅŸ olarak daha bÃ¼yÃ¼k hem de daha uzun boylu.

Ama bu durum onlarÄ±n mutlu bir aile kurmasÄ±na engel olmadÄ±.





BOY FARKI Ã–DÃœL GECESÄ°NDE DAHA FAZLA ORTAYA Ã‡IKTI

Daniel Radcliffe ile 41 yaÅŸÄ±ndaki Erin Darke, Ã¶nceki akÅŸam da tiyatro dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli gecelerinden birine katÄ±ldÄ±.

New York'ta yapÄ±lan Tony Ã–dÃ¼lleri tÃ¶renine katÄ±lan Radcliffe ile Darke, mavi halÄ±da da uzun uzun objektiflere poz verdi.

O anlarda da ortaya ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§Ä±ktÄ±.

Gele elbisesinin altÄ±na yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giyen Erin Darke, sevgilisinden iyice uzun boylu bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. SÄ±k sÄ±k da elini Radcliffe'in omuzuna attÄ±.

Harry Potter yÄ±ldÄ±zÄ± da Erin'in beline sarÄ±larak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

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Radcliffe ile sevgilisi arasÄ±nda sadece boy deÄŸil aynÄ± zamanda yaÅŸ farkÄ± da var... Radcliffe 36, Darke ise 41 yaÅŸÄ±nda.





Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Daniel Radcliffe 1.63 cm boyunda. Sevgilisi Erin Darke ise 1.70 gibi bir kadÄ±n iÃ§in ortalamanÄ±n Ã¼zerinde bir boyda. Topuklu giydiÄŸi zaman da ister istemez sevgilisinden daha uzun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.





ROL GEREÄžÄ° BAÅžLADI GERÃ‡EÄžE DÃ–NÃœÅžTÃœ

Daniel Radcliffe ile Erin Darke'nin giderek bÃ¼yÃ¼yÃ¼p olgunlaÅŸan ve bir erkek Ã§ocukla taÃ§lanan aÅŸkÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda birlikte rol aldÄ±klarÄ± Kill Your Darlings adlÄ± yapÄ±mda baÅŸladÄ±.

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Orada iki sevgiliyi canlandÄ±ran Radcliffe ile Darke gerÃ§ek hayatta da birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdiler.

2020 yÄ±lÄ±nda bir rÃ¶portajÄ±nda aÅŸklarÄ±nÄ±n nasÄ±l geliÅŸtiÄŸini ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Radcliffe: "CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karakterler tanÄ±ÅŸÄ±p flÃ¶rt etmeye baÅŸlÄ±yorlardÄ±. O anlar da sanki bizim gerÃ§ek hayatta tanÄ±ÅŸÄ±p flÃ¶rte baÅŸlamamÄ±zÄ±n tatlÄ± bir anÄ±sÄ± gibi oldu."

Â Daniel Radcliffe ile Erin Darke o zamandan bu yana da ayrÄ±lmadÄ±lar.









HER FIRSATA AÅžKINI KELÄ°MELERE DÃ–KÃœYOR

Radcliffe, Every Brilliant Thing adlÄ± oyundaki performansÄ±yla en iyi erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ne adaydÄ±. Ancak Ã¶dÃ¼lÃ¼ John Litgow'a kaptÄ±rdÄ±.

Oyuncu, bundan iki yÄ±l Ã¶nce Merrily We Roll Along ile mÃ¼zikal dalÄ±nda en iyi erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

O gece yaptÄ±ÄŸÄ± teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nda da "AÅŸkÄ±m Erin... Sen ve oÄŸlumuz hayatÄ±m boyunca baÅŸÄ±ma gelen en iyi olaysÄ±nÄ±z. Sizi Ã§ok seviyorum, Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim" diyerek Ã§ekirdek ailesine ne kadar Ã¶nem verdiÄŸini ifade etmiÅŸti.

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Hemen ardÄ±ndan da "Tamam... HÄ±zlÄ±ca konuÅŸacaÄŸÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ aÄŸlamamak iÃ§in kendimi zor tutuyorum" diye eklemiÅŸti.

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