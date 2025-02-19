Eski rol arkadaşı tacizle suçlanan oyuncu için ‘Ondan korkardım’ dedi, ortalık karıştı! 'Büyü artık'

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İki kez Oscar ödülü kazanan Spacey, 2017 yılından itibaren birçok erkek tarafından cinsel tacizle suçlandığından beri Hollywood'da iş bulamıyor.

YILLARCA YARGILANDIĞI TACİZ DAVALARINDAN AKLANMIŞTI

Suçlamalar sonrasında Spacey aleyhine çok sayıda dava açılmıştı. 2022 yılında New York'ta görülen davada Spacey 14 yaşındayken kendisini cinsel saldırıyla suçlayan aktör Anthony Rapp'i taciz etmediği sonucuna varılınca beraat etmişti.

Ertesi yıl, İngiltere’de görülen bir başka davada Spacey yine dört kişinin kendisine yönelttiği taciz suçlamalarından aklandı.

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Hakkında açılan davaların tümü düşen ünlü oyuncu sürecin başından beri suçlu olduğunu hiç kabul etmemişti.

ESKİ ROL ARKADAŞI "ONDAN KORKARDIM" DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Şu sıralar rol aldığı The Brutalist filmindeki rolüyle Oscar’a adaylığı almasıyla gündemde olan ünlü oyucu Guy Pearce'ın eski rol arkadaşı Spacey için yaptığı açıklama konuyu yeniden gündeme taşımıştı.

Pearce geçtiğimiz günlerde Spacey'nin 1997 yapımı LA Confidential filminde birlikte çalıştıkları sırada kendisini “korkuttuğunu” söylemiş, Spacey'i “oldukça agresif bir adam” olarak tanımlamıştı.

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“Muhtemelen bir dereceye kadar kurban olsam da; kesinlikle diğer insanların cinsel tacizcilere karşı olduğu ölçüde kurban değildim” diyen Guy Pearce’a Kevin spacey’den hemen cevap geldi.

"SEN KURBAN DEĞİLSİN, BÜYÜ ARTIK"

X platformundan bir video yayınlayan Kevin Spacey eski rol arkadaşına seslendi ve yaptığı suçlamalara cevap verdi.

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Konuyu medyaya taşımak yerine kendisine iletmesi gerektiğini söyleyen Spacey eski arkadaşına “Uzun zaman önce birlikte çalıştık, o zaman seni üzen bir şey yaptıysam bana ulaşabilirdin, bu konuşmayı yapabilirdik. Ama sen basına konuştun ve herkes şimdi sana ne cevap vereceğimi bekliyor. Cevabım basit: Büyü artık!” diye seslendi.

"BENİM PEŞİMDEN ONCA YOLU GELMEMİŞ MİYDİN?"

Kevin Spacey geçmişte Guy Pearce ile aralarının gayet iyi olduğunu da anlattı ve “Bu arada, basına ben bir film çekimi için Georgia'ya gittiğimde benimle vakit geçirmek için oraya geldiğini söyledin mi?” diye sorduğu ünlü oyuncuya “Yoksa bu anlattığın ‘kurban’ hikâyesine uymuyor mu?” diye karşılık verdi.

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Spacey sözlerini “28 yıl sonra, ben cehennemi yaşayıp geri döndükten sonra, ne yapmaya çalışıyorsun? Kötü adamı durdurmak için geç kalmadın mı? Sohbet etmek istiyorsan, bunu her zaman, her yerde yapmaktan mutluluk duyarım. İstersen bunu X'te canlı bile yapabiliriz, saklayacak bir şeyim yok. Ama Guy, büyümen gerek. Sen bir kurban değilsin.” diyerek tamamladı.

HOLLYWOOD'DAN DIŞLANSA DA ONA DESTEK ÇIKAN ÜNLÜ İSİMLER VAR

Yıllar içinde Sharon Stone, Liam Neeson, Brian Cox ve daha birçok aktör Spacey'i savundu ve Hollywood'a dönmesi için çağrıda bulundu. Brian Cox kısa süre önce verdiği röportajda Spacey'i hiçbir zaman kötü niyetli biri olarak görmediğini söyledi ve ekledi: “Artık öyle bir yaşa geldik ki insanlar 'Oh, bu kötü, çıktı, boom, iptal edildi. ' Ne demek 'iptal edildi'? Birini iptal etmeye nasıl cüret edersiniz?” demişti.

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Sharon Stone ise geçen yıl The Telegraph'a verdiği demeçte “Kevin'i tekrar iş başında görmek için sabırsızlanıyorum. O bir dahi. Çok zarif ve eğlenceli, son derece cömert ve zanaatımız hakkında çoğumuzun bilemeyeceği kadar çok şey biliyor” sözleriyle Spacey’yi savundu.