Rol arkadaşı bölüm başına milyonlar kazandı... Ona altı sezon hiç zam yapılmayınca isyan etti: "Bu binanın parasını verseniz yine de oynamam"

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Zaten aksi de pek mümkün değil. Çünkü özellikle de önemli rollerde oynayanlar, her bir bölüm başına küçük bir servet kazanırlar.

Diğer yandan bu durum, bir dizinin setinde çalışan bütün oyuncular için geçerli değil. Bazıları tek bir dizi sayesinde gerçekten milyoner olurken bazıları daha mütevazı ücretlerle yetinir.

İşte bunlardan biri de yılların oyuncusu Holland Taylor.

Deyim yerindeyse hayatını mesleğine adayan 83 yaşındaki Taylor, bir dönem ekranda fırtınalar estiren Two And a Half Men adlı dizide çalıştığı dönemi anlattı.

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Geçtiğimiz hafta Alchemy with Anthony Mason adlı podcast yayınına konuk olan Holland "O dizide bana asla çok iyi bir ücret ödemediler" diye konuştu.

Sonra da konuşmasını daha ilginç bir ayrıntıyla sürdürdü: "O dizide aldığım ücret, yaklaşık sekiz yıl önce başka bir dizideN kazandığım parayla aynıydı."



Başrollerini Charlie Sheen ve Jon Cryer'ın üstlendiği dizide iki oyuncunun canlandırdığı karakterlerin annesi Evelyn Harper'ı oynuyordu Holland Taylor.

ALTI SEZON OYNADI, ÖNEMLİ ÖDÜLLERE ADAY OLDU

Holland Taylor, dizide tam altı sezon kamera karşısına geçti ve dört kez de Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Fakat dizinin yapımcıları onun maaşına hiç zam yapmadı.

Taylor "Bana asla zam yapmadılar. Genellikle nezaket gösterisi olarak bunu yaparlar. Dizinin birçok yönünü sevmiş olsam da nezaket söz konusu olduğunda hiç cömert değillerdi" diye konuştu.

Söylediğine göre bunun üzerine 2009 yılında sözleşmesini yenilmeme kararı aldı deneyimli oyuncu. Hatta hem dizinin yayınlandığı CBS kanalı hem de yapımcılar buna çok şaşırdı.

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Holland Taylor, sözleşmeli olarak çalıştığı için diziden az para kazandığını hatırlatıp artık o şekilde çalışmak istemediğini söyledi. Yapımcılar da ona daha fazla para ödeyemeyeceklerini belirtti.

Taylor sonrasında olanları şöyle anlattı. "İlk olarak 'Bana bu binanın maliyeti kadar para verseniz de sözleşmeli çalışmak istemiyorum' dedim. Sonra da konuk oyuncu olarak arada kamera karşısına geçebileceğimi söyledim."

Sonrasında da gerçekten Holland Taylor, zaman zaman dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

Bu arada Two and a Half Men dizisinde Holland'ın oğlunu oynayan Jon Cryer, sözleşmesi bittiğinde ücretini dört katına çıkartmayı başardı.



BÖLÜM BAŞINA MİLYON DOLAR KAZANDI

Dizinin en çok öne çıkan ismi Charlie Sheen'in durumu ise çok farklı. Çünkü 61 yaşındaki Sheen, bu dizi sayesinde milyonlar kazandı.

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Zaten bu konu bir dönem TV dünyasında uzun uzun konuşulmuştu.

Charlie Sheen, Two and a Half Men dizisine ilk başladığında bölüm başına 800 bin dolar kazanıyordu. Dizinin izlenme oranları arttıkça bölüm başına 1.8 milyon dolar ile 2 milyon dolar kazanmaya başladı.



EN ÇOK KAZANAN ÇOCUK OYUNCU OLDU

Two and a Half Men'in sonradan oyunculuğu bırakan çocuk yıldızı Angus T. Jones, dizinin en parlak zamanlarında ekranın en çok kazanan çocuk yıldızı oldu.

Dizinin henüz çok popüler olmadığı dönemde Jones, bölüm başına 25 bin dolar alıyordu. Sonrasında bu ücret bölüm başına 350 bin dolara kadar yükseldi.

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Dizide oynamaya başladığında henüz 10 yaşında olan Angus T. Jones , 10 yıl dizide rol aldı. Sonra oyunculuğu bırakıp dini inançları doğrultusunda çalışmaya başladı. Hatta "O diziyi izlemeyin. Kafanız pislik dolar" eleştirisinde bile bulundu.