Rol aldığı film onu genç yaşta hayattan kopardı: Sinema dünyasının kapanmayan yarası: Düğününe 17 gün kala son nefesini verdi

Haberin Devamı

Genel kanıya göre de onu bu alanda parlak bir kariyer bekliyordu. Babasının da genç yaşında bırakıp gittiği bu dünyada ve bu meslekte onun mirasını sürdürecekti.

Ama öyle olmadı... O da babası gibi hatta ondan daha genç bir yaşta hem de bir film setinde geçirdiği kaza sonucu hayata veda etti.

Şimdi ölümünün 33'üncü yıl dönümüne az bir zaman kala film setinde geçirdiği ve onu hayattan koparan kaza, ölümü, otopsi sonuçları bir kez daha gündeme geldi... Elbette bununla birlikte aradan geçen bunca zamanda bir türlü cevap bulamayan sorular da.

BABASINDAN BİLE DAHA GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTİ

Hollywod'un hiç unutulmayan figürlerinden biri olarak hafızalara kazınan bu kişi Brandon Lee... Kendisi de daha 32 yaşında hayata veda eden oyuncu ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin oğlu.

Haberin Devamı

Eğer hayatta olsaydı Brandon Lee, 1 Şubat günü 61'inci doğum gününü kutlayacaktı. Büyük olasılıkla nişanlısı Eliza Hutton ile evlenmiş, çoktan çoluk çocuğa karışmış olacaktı. Belki o bilindik Hollywood hayatını sürdürecek, evliliği bitecek, hayatına başkaları girecek, hem filmleriyle hem de özel hayatıyla gösteri dünyasının renkli simalarından biri olacaktı.

Ya da belki de artık 60'lı yaşlarında onun hayatını değiştirip, tıpkı başka bazı ünlülerin yaptığı gibi bir çiftlik evinde, doğanın kollarında yaşadığını koşunacaktı herkes. Ya da şu anda akla gelmeyen bambaşka konular olacaktı.

Ama bunların hiçbiri yaşanmadı.

Brandon Lee, daha 28 yaşındayken rol aldığı The Crow filminin setinde yaşadığı beklenmedik bir kaza sonucu hayata veda etti.





YANLIŞLIKLA SİLAHIN İÇİNDE KALAN BİR MERMİ ONU HAYATTAN KOPARDI

Lee, 1993 yılında, henüz 28 yaşındayken Alex Proyas'ın yönetmenliğini üstlendiği The Crow filminde rol alıyordu. Zaten trajik olay da o filmin setinde yaşandı.

Haberin Devamı

Brandon, o filmde müzisyen Eric Draven karakterini canlandırıyordu. Tam da Draven'in öldürüldüğü sahnenin çekimi sırasında, 41 yaşındaki rol arkadaşı Michael Massee 4 buçuk metre mesafeden bir silah ateşledi.

Bunun hemen ardından Brandon Lee yere yığıldı.

Çok kan kaybediyordu, hemen hastaneye kaldırıldı. Beş saat süren bir ameliyat geçirdi. Ama Brandon Lee bunun ardından hayata sadece 12 saat tutunabildi. Sonra da henüz 28 yaşında son nefesini verdi.

Kan donduran bu olayın üzerinden 33 yıl geçti. Sadece genç yaşta ölümü değil, ölüm biçimi de çeyrek asrı geçen bu süreye rağmen hiç unutulmadı. Özellikle de sinema kariyeri yapmak isteyenler açısından.

Haberin Devamı





FİLM, NİŞANLISININ VE ANNESİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE TAMAMLANDI

Ölümünden sonraki otopsi raporuna göre Brandon Lee'nin omurgasında 44 kalibrelik bir mermi yer alıyordu.

Aslında film setinde gerçek bir mermi kullanılmaması gerekiyordu. Ama silahın içinde yanlışlıkla bir tek gerçek mermi kalmıştı ve o da Brandon Lee'yi bu hayattan kopardı.

Sonuç olarak adli tıp Brandon Lee'nin kaza sonucu tek bir kurşunla öldüğünü raporladı.

Brandon Lee'nin sette hayatını kaybettiği The Crow filmi 1994 yılında dublör ve görsel efektler aracılığıyla tamamlandı.





Haberin Devamı

BABASI BRUCE LEE'NİN ÖLÜMÜ DE HEP GİZEMLİ BULUNDU

Brandon Lee'nin mart 1993'teki ölüm yıl dönümü yaklaşırken onunla ilgili başka bir ayrıntı da bir kez daha gündeme geldi: Ölümünün üzerindeki gizem hala kaldırılmayan babası Bruce Lee...

Hatta Brandon'ın, babasından kaynaklanan bir aile lanetinin kurbanı olduğu yolunda komplo teorileri de yıllardır bir türlü bitmek bilmedi. Bruce Lee de 32 yaşında hayata veda etmişti.

Brando Lee, oyuncu ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee ile Linda Lee'nin iki çocuğundan biriydi. 1 Şubat 1965'te dünyaya gelen Lee, 1993 yılının mart ayında hayata veda etti. Brandon eğer yaşasaydı, bir hafta sonra yeni yaşına girecekti.

Haberin Devamı





KAZADAN 17 GÜN SONRA EVLENECEKLERDİ: bu arada Brandon Lee'nin ölümüyle ilgili bir trajik ayrıntı daha var... Eğer o film setinde yaşadığı kaza sonucu hayata veda etmeseydi, 17 gün sonra Eliza Hutton ile evlenecekti. Zaten The Crow filminin tamamlanmasını da en çok Hutton ile Lee'nin annesi Linda Lee istemişti.





YILLAR SONRA YİNE BENZER BİR KAZA YAŞANDI: Bir kaynak bu konuda "Her yıl dönümü, en çok da kariyerine yeni başlayan bir oyuncu adayı için bir kabus haline geliyor. Profesyonel bir film setinde böyle bir felaketin gerçekleşebilmesi büyük şaşkınlık yaratıyor" dedi. Diğer yandan benzer bir trajedi daha yakın bir geçmişte de yaşandı. 2021 yılında Rust filminin başrol oyuncusu Alec Baldwin, dikkatsizlikle içinde gerçek bir mermi bırakılan silahı ateşledi. Onun bu yaptığı da görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i genç yaşında hayattan kopardı.