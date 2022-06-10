Robert De Niro İstanbul'a geliyor

“Baba” filmindeki efsanevi rolüyle 1975’te ilk Oscar’ını kucaklayan Robert De Niro, kurucusu olduğu Uzak Doğu restoranı Nobu’yu ziyaret etmek için 25 Haziran’da İstanbul’a geliyor.
Koç’un teknesinde ‘kızlarla’ tatil
Londra’da yaşayan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, sosyetik arkadaşlarıyla tatil yapmak için Göcek’e geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un misafiri olarak Göcek’e gelen Alaş, Koç’ların 45 metrelik Keyla isimli teknesinde 5 gün tatil yaptı. Nevbahar Hanım, Mert Alaş’ı ve Brezilyalı arkadaşı Tasso de Góes Ferreira’yı, rahat edebilmeleri için Londra’dan Ali Koç’un özel jetiyle aldırdı.
Yaz tasarımları
İç mimar ve tasarımcı Büşra Turan ile işletmeci ve malzeme uzmanı Esra Çam, 2020’de kurdukları ev dekorasyonu ve mobilya tasarımı markası Maison de Mara’nın yaz koleksiyonunu sundu.
Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın en popüler tasarım mağazası Stilwerk’e ilk Türk markası olarak dahil olan Maison de Mara, yaz için “Nafiah/Shongul” adını verdikleri dış mekân koltuklarını tasarladı. Farklı kumaş ve renk alternatifleriyle sunulan koleksiyon, konforu lüksle birleştiriyor.
Mutluluğa ‘evet’ dediler
Turizm camiasının tanınmış isimlerinden Anıl Günsürdü, önceki gün Polat Renaissance Yeşilköy’de yapılan görkemli düğün töreniyle hayatını kendisi gibi turizmci olan Özüm Günsürdü ile birleştirdi.
Turizm camiasından yakın dostlarının ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin yalnız bırakmadığı çift, balayı için önce Antalya’ya uçacak. Ardından da İtalya ve Portekiz’e gidecek.