Robert De Niro İstanbul'a geliyor

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“Baba” filmindeki efsanevi rolüyle 1975’te ilk Oscar’ını kucaklayan Robert De Niro, kurucusu olduğu Uzak Doğu restoranı Nobu’yu ziyaret etmek için 25 Haziran’da İstanbul’a geliyor.

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1994 yılında Şef Nobu Matsuhisa ile birlikte kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan De Niro, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle İstanbul’daki açılışa gelememişti.Burada geleneksel Japon ‘Sake Seremonisi’ne katılacak olan usta aktör, Nobu’nun içinde bulunduğu The Ritz-Carlton Hotel’de konaklayacak.27 Haziran’a kadar İstanbul’da kalacak olan De Niro, şehirde turistik bir gezi de yapacak. New York’tan dünyaya yayılan efsanevi restoran, İstanbul’daki birinci yılını kutlarken, geçen hafta da Türkiye’de ikinci restoranını açtı.

Gölköy’de yer alan Loft’un içerisinde konumlanan Nobu, eşsiz lezzetlerini ve ambiyansını Bodrum’la buluşturdu.

Koç’un teknesinde ‘kızlarla’ tatil

Londra’da yaşayan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, sosyetik arkadaşlarıyla tatil yapmak için Göcek’e geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un misafiri olarak Göcek’e gelen Alaş, Koç’ların 45 metrelik Keyla isimli teknesinde 5 gün tatil yaptı. Nevbahar Hanım, Mert Alaş’ı ve Brezilyalı arkadaşı Tasso de Góes Ferreira’yı, rahat edebilmeleri için Londra’dan Ali Koç’un özel jetiyle aldırdı.

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Nevbahar Koç’un yakın arkadaşları Esra Dinçkök, Özlem Önal ve Ali Koç’un kuzeni Dilara Aktar da tatilde onlara eşlik etti. Mert Alaş, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Benim kızlarla Türkiye’de küçük bir tatil” notuyla paylaştı.

Nevbahar Koç ve Esra Dinçkök, yakın zamanda ortak olmuş ve kozmetik sektörüne girmişti. Yeni çıkaracakları ürünlerin fotoğraflarını da Mert Alaş’a çektirmişlerdi. Sosyetede şimdi herkes hem ürünleri hem de fotoğrafları merak ediyor...

Yaz tasarımları

İç mimar ve tasarımcı Büşra Turan ile işletmeci ve malzeme uzmanı Esra Çam, 2020’de kurdukları ev dekorasyonu ve mobilya tasarımı markası Maison de Mara’nın yaz koleksiyonunu sundu.

Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın en popüler tasarım mağazası Stilwerk’e ilk Türk markası olarak dahil olan Maison de Mara, yaz için “Nafiah/Shongul” adını verdikleri dış mekân koltuklarını tasarladı. Farklı kumaş ve renk alternatifleriyle sunulan koleksiyon, konforu lüksle birleştiriyor.

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Mutluluğa ‘evet’ dediler

Turizm camiasının tanınmış isimlerinden Anıl Günsürdü, önceki gün Polat Renaissance Yeşilköy’de yapılan görkemli düğün töreniyle hayatını kendisi gibi turizmci olan Özüm Günsürdü ile birleştirdi.

Turizm camiasından yakın dostlarının ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin yalnız bırakmadığı çift, balayı için önce Antalya’ya uçacak. Ardından da İtalya ve Portekiz’e gidecek.