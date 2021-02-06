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Magazin
Haber Giriş: 06.02.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Böyle giderse yazlığımı satacağım

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Böyle giderse yazlığımı satacağım
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Şarkıcı Rober Hatemo önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Magazin dünyasının ünlü isimlerinden haberler...

Ünlü şarkıcı, aylar sonra evinden çıktığını söyledi: “Ne olacak bilmiyorum. Fıttırmak üzereyim. Bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Spor yaparak kendimi rahatlatıyorum. Şarkımı pandemiden dolayı çıkaramıyorum. Böyle giderse evi ve arabayı yiyeceğim.” Ünlü şarkıcı muhabirlerin “Yatırımınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir yazlığım ve arsam var. Böyle devam ederse zaten ikisinden biri gidecek.”

Böyle giderse yazlığımı satacağım

Nişantaşı'nda gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Hatemo, "İki yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldim. Gördüğüm kalabalık karşısında şok geçiriyorum. Çok ayıp ya! Uzun bir aradan sonra evden mecburen çıkmak zorunda kaldım. Kalabalık yüzünden yolumu şaşırdım resmen" şeklinde konuştu

Benimle ilgili
14 Şubat planı
olan var mı

Böyle giderse yazlığımı satacağım
Burcu Esmersoy önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü sunucu, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için bir planı olup olmadığı sorulunca espri yaptı: “Benimle ilgili 14 Şubat planı olan varsa, haber versin!”
Cenker TEZEL

Yasemin çiçeği

Böyle giderse yazlığımı satacağım

Yasemin Özilhan, önceki gün Kanyon AVM’de görüntülendi. Arkadaşıyla önce Harvey Nichols’a uğrayan Özilhan, daha sonra Harmony Flowers’tan yasemin çiçeği aldı.

Önce bakım sonra alışveriş
Böyle giderse yazlığımı satacağım

Beren Saat, geçtiğimiz gün Kanyon’da objektiflere takıldı. Önce Ata Kuaför’e uğrayan Saat, daha sonra uzun süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.

Kendi evimde
yaşıyorum

Böyle giderse yazlığımı satacağım

Oyuncu Eda Ece önceki gün Bebek’te bir bankamatikten para çekerken görüntülendi. Ece, sevgilisi Buğra Tuncer’la Ulus’ta ev aldığı iddialarına yanıt verdi: “Ben evli değilim ve kendi evimde yaşıyorum. Böyle şeyler yok.” Oyuncu, kendisine selpak satan bir sokak satıcısını ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranını ise geri çevirmedi. ◊ Deniz BOY

Oğlumuzun adı da Mete olacak

Böyle giderse yazlığımı satacağım

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak önceki akşam Bebek’teydi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler’in bu sefer aşermediğini söyledi: “Heyecanlıyız, az kaldı. İkinci kez baba olacağım. Bu sefer aşerme durumları olmuyor. İlkinde yeterince ikimiz de aşerdik. Oğlumuzun adı da Mete olacak.”
 Sayit DURMAZ

Kahveyle sahil turu 

Böyle giderse yazlığımı satacağım

Ahmet Bayer önceki gün Bebek sahilindeydi. İşadamı, güneşli havanın tadını sevgilisiyle birlikte çıkardı. İkili ellerinde kahveleriyle sahilde dolaştı.  Deniz BOY

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