Böyle giderse yazlığımı satacağım

Ünlü şarkıcı, aylar sonra evinden çıktığını söyledi: “Ne olacak bilmiyorum. Fıttırmak üzereyim. Bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Spor yaparak kendimi rahatlatıyorum. Şarkımı pandemiden dolayı çıkaramıyorum. Böyle giderse evi ve arabayı yiyeceğim.” Ünlü şarkıcı muhabirlerin “Yatırımınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir yazlığım ve arsam var. Böyle devam ederse zaten ikisinden biri gidecek.”



Nişantaşı'nda gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Hatemo, "İki yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldim. Gördüğüm kalabalık karşısında şok geçiriyorum. Çok ayıp ya! Uzun bir aradan sonra evden mecburen çıkmak zorunda kaldım. Kalabalık yüzünden yolumu şaşırdım resmen" şeklinde konuştu

Benimle ilgili

14 Şubat planı

olan var mı

Burcu Esmersoy önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü sunucu, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için bir planı olup olmadığı sorulunca espri yaptı: “Benimle ilgili 14 Şubat planı olan varsa, haber versin!”

Cenker TEZEL



Yasemin çiçeği



Yasemin Özilhan, önceki gün Kanyon AVM’de görüntülendi. Arkadaşıyla önce Harvey Nichols’a uğrayan Özilhan, daha sonra Harmony Flowers’tan yasemin çiçeği aldı.



Önce bakım sonra alışveriş



Beren Saat, geçtiğimiz gün Kanyon’da objektiflere takıldı. Önce Ata Kuaför’e uğrayan Saat, daha sonra uzun süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.



Kendi evimde

yaşıyorum



Oyuncu Eda Ece önceki gün Bebek’te bir bankamatikten para çekerken görüntülendi. Ece, sevgilisi Buğra Tuncer’la Ulus’ta ev aldığı iddialarına yanıt verdi: “Ben evli değilim ve kendi evimde yaşıyorum. Böyle şeyler yok.” Oyuncu, kendisine selpak satan bir sokak satıcısını ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranını ise geri çevirmedi. ◊ Deniz BOY

Oğlumuzun adı da Mete olacak



Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak önceki akşam Bebek’teydi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler’in bu sefer aşermediğini söyledi: “Heyecanlıyız, az kaldı. İkinci kez baba olacağım. Bu sefer aşerme durumları olmuyor. İlkinde yeterince ikimiz de aşerdik. Oğlumuzun adı da Mete olacak.”

Sayit DURMAZ

Kahveyle sahil turu



Ahmet Bayer önceki gün Bebek sahilindeydi. İşadamı, güneşli havanın tadını sevgilisiyle birlikte çıkardı. İkili ellerinde kahveleriyle sahilde dolaştı. Deniz BOY