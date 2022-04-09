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Rıza Kocaoğlu'nun yalnızlığı bitti... İşte yeni aşkı!

#Rıza Kocaoğlu#Selin Işık#Yeni Aşk
Rıza Kocaoğlunun yalnızlığı bitti... İşte yeni aşkı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Yeni aşkı

Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisi Selin Işık’ı önceki akşam yemeğe çıkardı.

Cihangir’deki Sur Balık’a giden Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık, çıkışta görüntülendi. Sevgilisiyle yakından ilgilenen ve paltosunu giymesine de yardımcı olan Kocaoğlu, fotoğraf çeken muhabirlere “Aldığınız görüntü yeterli, artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar” dedi.

Rıza Kocaoğlunun yalnızlığı bitti... İşte yeni aşkı


Kocaoğlu, sevgilisine yöneltilen “Rıza Bey bazen sakal, bıyık bırakıyor, siz hangi imajını daha çok beğeniyorsunuz?” sorusuna da müdahale etti, muhabirlere “Siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz?” diye sordu. Onun bu tepkisi sevgilisini güldürdü. (Sayit DURMAZ)

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Tatil yok iş var 

Ayça Ayşin Turan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Rıza Kocaoğlunun yalnızlığı bitti... İşte yeni aşkı

Ünlü oyuncu, zamanının iş görüşmeleriyle geçtiğini dile getirdi: “Tatil planı yapmadım. Önceliği işlere verdim. Yazın çalışarak geçebilir.” Turan, sevgilisi Alp Navruz ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Her şey yolunda. Bu sorularla beni utandırıyorsunuz.” (Sayit DURMAZ)

Benim için hayat durdu

Linet önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere yansıdı.

Rıza Kocaoğlunun yalnızlığı bitti... İşte yeni aşkı

İki hafta önce annesi Leyla Özgecan’ın vefatıyla zor günler geçiren şarkıcı, duygularını şöyle dile getirdi: “Hava almaya çıktım. Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. 18 Nisan’da annemin adına bir iftar vermek istiyorum. Benim için şu anda hayat durdu. Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük hayranımı kaybettim.”

Ustaya onur ödülü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali, önceki gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği törende festivalin sinema onur ödülleri de takdim edildi.

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Rıza Kocaoğlunun yalnızlığı bitti... İşte yeni aşkı


Ödüllere Gülsen Tuncer ile Meral Çetinkaya layık görüldü. Tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda başarıyla devam eden Çetinkaya’ya ödülünü oyuncu Güler Ökten takdim etti. 

Türkçe dersi alıyor

Brezilya’dan Türkiye’ye gelen ve “Masterchef” yarışmasıyla ünlenen Walison Fonseca, ilk sinema deneyimini “Allah Yazdıysa Bozsun” ile yaşadı.

Rıza Kocaoğlunun yalnızlığı bitti... İşte yeni aşkı


Şimdilerde gelen dizi ve film tekliflerini değerlendiren Fonseca, hem oyunculuk dersleri hem de Türkçeyi kusursuz konuşabilmek için özel dil dersi almaya başladı.

 

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#Rıza Kocaoğlu#Selin Işık#Yeni Aşk

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