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Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Rıza Kocaoğlu dediğini yaptı! 15 günde 9 kilo verdi

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Rıza Kocaoğlu dediğini yaptı! 15 günde 9 kilo verdi
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Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yaz aylarında aldığı kilolar nedeniyle çok konuşulmuştu. Temmuz ayında detoks kampına giren ünlü oyuncunun kısa sürede kilo vermesinin sırrı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yaz Bodrum’da göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, basına yansıyan görüntülerinin ardından sosyal medya hesabından "Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyorum hepinizi" paylaşımında bulunarak takipçilerini güldürmüştü.

Rıza Kocaoğlu dediğini yaptı 15 günde 9 kilo verdi

İSTANBUL'A DÖNDÜ SPORA BAŞLADI
Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık verdi ve salonda çektirdiği pozları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 41 yaşındaki oyuncu paylaşımlarıyla hızla kilo verdiğini ortaya koydu.

Rıza Kocaoğlu dediğini yaptı 15 günde 9 kilo verdi

15 GÜNDE 9 KİLO VERDİ
Göbekli fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra sıkı bir diyete girdiğini dile getiren ünlü oyuncu, 16 kilo verdiğini açıkladı.

Detoks ve su diyeti yaptığını ifade eden Kocaoğlu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.

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