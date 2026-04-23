Ünlü oyuncu babasının mezara götürdüğü sırrını 56 yaşında öğrendi... 'Bizden gizlediği bir ailesi daha varmış... Keşke bunu onunla konuşabilseydim'

Yıllar yılı Tom Hanks ile yaşadığı mutlu evlilikle bilindi Rita Wilson. Hanks'in ikinci karısı olan 69 yaşındaki Wilson, bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdi.

Kendi şöhreti, kocasının şöhreti, çocukları, mali varlığı... Kısacası mutlu bir hayatı var Wilson'ın. Sanki her şey pürüzsüz gibi görünüyor...

BABASININ MEZARA GÖTÜRDÜĞÜ AİLE SIRRINI 56 YAŞINDA ÖĞRENDİ

Ama kendi itirafına göre durum hiç de öyle değil. Çünkü onun hayatında da üstelik 56 yaşına geldiğinde yüzleştiği büyük bir aile sırrı varmış!

Wilson, babasının, kendilerine hiç söylemediği, hep gizlediği bir karısı ve oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenmiş! Üstelik babasından değil, bambaşka bir şekilde.

Wilson, konuk olduğu programda, babasının ABD'ye göç etmeden önce evlenip erkek evlat sahibi olduğunu ama karısını ve oğlunu kısacık zamanda kaybettiğini öğrendiğinde nasıl şaşırdığını anlattı.





ARDINDAN TRAJİK BİR HİKAYE ÇIKTI

Rita Wilson, bu durumu da konuk olduğu How to Fail adlı podcast yayınında açıkladı.

Söylediğine göre babası Allan Wilson'ın bu sırrını öğrenmesine neden olan da Who Do You Think You Are? (Kim Olduğunuzu Düşünüyorsunuz?) adlı soyağaçı araştırma programı.

Wilson, konuk olduğu sohbette, bu soyağacı araştırma programlarının çok eskilere kadar uzandığını hatırlatıp babasının gizli ailesini de böyle öğrendiğini söyledi.

Özetle Wilson, babası Allan'ın ABD'ye göç etmeden önce yaşadığı Bulgaristan'a evlenip bir erkek çocuk sahibi olduğunu bu program sayesinde ilk kez duydu. Tabii ki bu gizli ailenin yaşadığı trajediyi de.





AĞABEYİ DÖRT AYLIKKEN ÖLMÜŞ

Bu duyduğu karşısında şoke olan Wilson, "Birileriyle tanışacak mıyım?" diye sordu. Ama "Hayır" yanıtını aldı.

Çünkü babasının ilk karısı Alice de onunla evliliğinden dünyaya gelen oğlu, yani oyuncunun ağabeyi Emil de artık hayatta değildi.

Rita Wilson'ın, soyağacı araştırma programı sayesinde öğrendiklerine göre babası Allan'ın ilk karısı Alice, oğlu Emil'i dünyaya getirdikten birkaç gün sonra öldü.

Ama dünyaya getirdiği bebek de uzun ömürlü olamadı. Allan'ın o dönemdeki ailesi çok fakirdi. Bebek Emil de daha dört aylıkken hayata veda etti.

Wilson'ın anlattığına göre minik bebek bir enfeksiyon yüzünden hayata veda etti.

Oyuncunun babası Allan Wilson, bu trajedinin ardından ABD'ye göç etti. Orada Dorothy ile evlendi, Rita, Chris ve Lily adında üç tane çocuğu oldu.

Rita Wilson'ın babası, geçmişinin bu kısmı hakkında çocuklarına tek kelime etmedi. Oyuncu "Bize hiçbir şey söylemedi. Onunla bu konu hakkında konuşabilmiş olmayı dilerdim" dedi.

Wilson, anne ve babasının eğitimsiz ama çok zeki ve çalışkan insanlar olduklarını sözlerine ekledi. Babasının, barmenlik yaparak ailesini geçindirdiğini, bir ev aldığını ve hayatı boyunca kimseye borçlanmadığını da sözlerine ekledi.

HASAN HALİLOF İBRAHİMOFF OLARAK DOĞDU SONRA ADINI DEĞİŞTİRDİ

Rita Wilson ya da o zamanki adıyla Margarita Ibrahimoff, 1956 yılında ABD'de dünyaya geldi. Annesi Dorothea Tzigkou, Arnavutluk'ta büyüyen bir Yunan'dı.

ABD'ye göç ettikten sonra Allan adını alan babası ise Hasan Halilov Ibrahimoff. Bir Pomak olan babası, annesiyle evlenirken dinini ve adını değiştirdi. 1960 yılında ismini değiştirirken de bir sokak isminden etkilendi.

Rita Wilson'ın babası, Bulgarca'nın yanı sıra Türkçe, Rusça, Lehçe, Yunanca biraz da İtalyanca konuşabiliyordu.

Wilson'ın babası ABD'ye göç ettikten sonra Yunan asıllı eşi Dorothea ile evlendi. Bu evlilikten iki kız, bir erkek üç çocuk babası oldu.

Wilson'ın babası, 2009 yılında 89 yaşında hayata veda etti. Oyuncu annesini de birkaç yıl önce kaybetti.

Rita Wilson ile Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birine imza attığı kocası Tom Hanks ilk olarak Bosom Buddies adlı dizinin setinde tanıştı. Ama o sıralarda Hanks, Samantha Lewes ile evliydi o yüzden romantik bir yakınlaşma yaşanmadı. İkili sonrasında Volunteers filminin setinde bir araya geldi. Rol arkadaşlığı aşka dönüştü. Wilson ile Hanks, 30 Nisan 1988'de evlendi.





Wilson ile Hanks'in evliliğinden iki çocukları dünyaya geldi.