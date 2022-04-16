Aldatma iddialarına yanıt verdi: Bu aşağılık bir yalan, ben işime bakıyorum

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'ASLINDA DEĞMEZ AMA SEVDİĞİM İKİ İNSAN SÖZ KONUSU'

Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, konuya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi. 34 yaşındaki Muaddi, normalde bir cevabı bile hak etmeyen bu söylenti; sevgi ve saygı duyduğu iki insanı yani Rihanna ile sevgilisi ASAP Rocky'yi de ilgilendirdiği için bir şeyler açıklama gereği duyduğunu belirtti.

'İNSANLAR GERÇEK OLUP OLMADIĞINA BİLE BAKMIYOR'

Muaddi, sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştığı açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar "aşağılık" olanların. Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."

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'HAYATININ EN GÜZEL OLMASI GEREKEN ZAMANLARINDA BİLE...'

Amina Muaddi, Rihanna'nın hamileliğine gönderme yaparak, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerin yayılmasına engel olmadığını vurguladı.

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'BU SADECE BANA YÖNELİK DEĞİL'

Ayakkabı tasarımcısı Muaddi konu hakkında bir açıklama yapma gereği duymasının nedenini de şöyle satırlara döktü: "Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik."

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'BEN DE İŞİME DÖNÜYORUM'

Amina Muaddi, Rihanna'nın güzel ve iddialı giysileriyle hamilelik dönemini yaşamaya devam ettiğini, kendisinin de işine geri döndüğünü belirtti. Muaddi mesajında, herkesin Paskalya bayramını da huzur ve mutluluk içinde geçirmesini diledi.

MODA BLOGGER'ININ İDDİASI

Sosyal medyada dün büyük gürültü koparan aldatma iddiası moda blogger'ı Louis Pisano'nun paylaştığı bir Twitter mesajı. Bir anda sosyal medyayı ayağa kaldıran mesaj ise şöyleydi: "Rihanna ve ASAP Rocky ayrıldı. Rihanna, ASAP'ın kendisini ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığını öğrenince ondan ayrıldı."

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ONUN TASARIMI OLAN AYAKKABILARI RIHANNA DA GİYİYOR

Pisano'nun mesajı bu kadarla da sınırlı kalmadı. Mesajında, Amina Muaddi'nin, Rihanna'nın sahip olduğu Fenty markası için ayakkabı tasarımlarından sorumlu olduğunu da ekledi. Bu arada Rihanna'nın Muaddi'nin imzasını taşıyan ayakkabıları da sık sık giydiğini belirtti. Bu iddianın sosyal medyada yıldırım hızıyla yayılmasından sonra ardından başkaları da geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı ASAP Rocky ile Amina Muaddi'nin yıllardır görüştüğünü ileri sürdü.

RIHANNA'NIN STİLİSTİNİN ARKADAŞIYDI

Bu iddianın yayılmasından sonra gözler Amina Muaddi'ye çevrildi. Peki kim bu Amina Muaddi? Yarı Romanyalı yarı Ürdünlü olan Muaddi, İtalya'da büyüdü. Sonra da ABD'ye taşındı. Ayakkabı tasarımcılığına başlamadan önce de ünlülerin moda tasarımcısı olarak biliniyordu. Fakat 2012'den sonra tamamen ayak giyimi üzerine yoğunlaştı.

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ÇOK SAYIDA ÜNLÜ ONUN TASARIMLARINI GİYİYOR

Amina Muaddi, Rihanna ile birlikte çalışmaya 2019 yılında başladı. Aralarındaki bağlantı ise Rihanna'nın stilistiydi. Geçen yıllar içinde Muaddi, ayakkabı tasarımcısı olarak kendini kanıtladı. Onun tasarımlarının takipçileri arasında Bella Hadid, Kim Kardashian ve Irina Shayk da bulunuyor.