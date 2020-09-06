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Haber Giriş: 06.09.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Rihanna yüzündeki morluklarla hayranlarını korkuttu

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Rihanna yüzündeki morluklarla hayranlarını korkuttu
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ABD, (DHA) Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna son haliyle hayranlarını korkuttu. Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna’nın yüzündeki morluk merak konusu oldu.

 

Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan İngiltere’nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna son haliyle şaşırttı. Rihanna geçtiğimiz akşam Santa Monica'da yüzündeki morlukla magazin muhabirlerinin objektifine takıldı. Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna’nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü. Rihannanın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooterdan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi.

Rihanna yüzündeki morluklarla hayranlarını korkuttu



 

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