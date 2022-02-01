Rihanna hamile! Kilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten bebek bekliyor

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SÖYLENTİLERE NOKTA KOYDU

Rihanna ve yıllarca arkadaşı olan sonra da romantik bir ilişki yaşamaya başladığı ASAP Rocky, önceki gün New York'un Harlem bölgesinde el ele yürürken görüntülendi. Boynuna bir dizi renkli boncuk takan Rihanna, pembe renkli montunun önünü açıp, giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Böylece, hakkında bir süredir devam eden "hamile" söylentilerine de son noktayı koymuş oldu.

BABA ADAYININ BÜYÜDÜĞÜ YER

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky'yi görüntüleyen işi ise fotoğrafçı Miles Diggs. Bu pozların ASAP Rocky'nin büyüdüğü Harlem'de çekilmiş olması da hamilelik duyurusunun ilginç yanlarından biri. Diggs,o çekimden bir kareye kendi Instagram sayfasında da yer verdi.



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Rihanna'nın hamile olduğu söylentisi bir süredir medyada da hayranları arasında da dolaşıyordu. Fakat ünlü yıldız bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Sevgilisiyle gittiği göz önündeki her yerde de karnını gizleyecek kıyafetler tercih etti Rihanna. Fakat sonunda "çıkar o montları, hamile olduğunu biliyoruz" diyen hayranlarına mutlu haberi bu renkli çekimle duyurmuş oldu.

HAKKINDA SÜREKLİ SÖYLENTİLER ÇIKIYORDU

Rihanna, yıllardır hamilelik söylentileriyle gündeme geliyordu. Özellikle de kilo aldığı dönemlerde manşetlere çıkıyordu bu iddialarla. ASAP Rocky'den önce Suudi Arabistanlı iş insanı Hassan Jameel ile üç yıl birlikte oldu yıldız. O sırada da Rihanna kilo alınca ünlü şarkıcının hamile olduğu bile ileri sürülmüştü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.

Müzik piyasasından sonra moda dünyasında da başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Rihanna yıllar önce tüyler ürperten bir aile içi şiddet olayının kurbanı olmuştu. 2009 yılında 51'ncisi düzenlenen Grammy ödül gecesine katılması beklenen Rihanna son anda bu katılamayacağını açıklayınca ilk anda herkes bunu normal karşıladı. Ama güzel yıldızın törene neden katılamadığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Rihanna evlenmeyi planladığı sevgilisi Chris Brown'dan dayak yemişti. Hem de öyle sıradan bir dayak değildi bu. Güzel yıldızın yüzü kelimenin tam anlamıyla darmadağın olmuştu. Rihanna'nın yüzünün görüntüsü ortaya çıktığında bütün dünya şok geçirdi. Dayağın hemen ardından polis tarafından aranan Brown, “aile içi şiddet” suçlamasıyla tutuklandı. Brown, 50 bin dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.Ama Chris Brown için olay bununla da bitmedi. Brown Rihanna'ya şiddet uygulamaktan suçlu bulundu ve 5 yıl gözetim altında tutulma ve 6 ay kamu hizmeti verme cezasına çarptırıldı.

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TESCİLLİ MİLYARDER

Barbados doğumlu şarkıcı, 2021 yılının Ağustos ayında Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi. Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu. Rihanna, kadın giyim markası Fenty'yi, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü.

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İÇ GİYİM MARKASI BAŞARIYI YAKALADI

Rihanna, kendi soyadını taşıyan Fenty markasıyla istediği başarıyı yakalayamadı. Ancak, Louis Vuitton'un çatı kuruluşu LVMH ile ortaklık yaptığı Savage X Fenty'nin değeri 1 milyon dolara ulaştı. Forbes dergisine göre Rihanna'nın iç giyim şirketi geçen hafta B serisi fonlarda 115 milyon dolar gelir elde etti.

KENDİ KENDİNE ZENGİN OLDU

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti. Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı. Rihanna müzisyen, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.

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O SERVETİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL

Rihanna gibi kısa sürede büyük bir servete sahip olduğunuzda bunu yönetmek hiç de kolay olmaz. Aynı zamanda ticari bir zekası da olan Rihanna da bunu unutmadı ve servetini yönetmesi için işinde iyi, konusunda uzman profesyonellerle çalışmayı tercih etti. Rihanna şöhretini şarkı söylemeye borçlu. Bu yüzden kariyerinin ilk dönemlerinde sadece o konuya odaklanmıştı. Fakat sonra gelir kaynaklarını çoğalttı. Böylece sadece tek bir işten değil yaptığı birçok işten para kazanmaya başladı.

BOL KAZANÇLI KONTRATLAR

Bol kazanç getirecek kontratlar imzaladı. Rihanna, kısacık zamanda sahnelerde ve plak listelerinde öyle çok parladı ki, birçok ünlü firmanın da dikkatini çekti. Bu dönemde kendisine gelen teklifleri dikkatlice inceledi ve bazı ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü oldu.Balmain, Armani gibi firmalarla birlikte çalıştı. 2014 yılında Puma'nın yaratıcı direktörü oldu. Firma için ürünler tasarladı. Sadece onun adı bile bu ürünlerin dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından satın alınmasını sağladı.

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NEREDEYSE İFLAS EDİYORDU

Yenilmez savaşçı Rihanna... Bu nasıl mı oluyor? Rihanna bir süre önce eski muhasebecisi yüzünden neredeyse iflasın eşiğine gelmişti. Banka hesabında 11 milyon dolar olduğunu sanan Rihanna, eski muhasebecisi yüzünden öyle büyük zarar etti ki paraları kelimenin tam anlamıyla eridi.Geride sadece 2 milyon dolar kaldığını fark eden Rihanna hemen yasal yollara başvurdu. Eski muhasebecisi aleyhine dava açtı ve bu dava sonucunda 10 milyon dolarını geri aldı.

EMLAK YATIRIMLARI

Emlak yatırımlarına özen gösterdi... Rihanna'nın kazanç kapılarından biri de emlak... Örneğin Batı Hollywood'da 2.7 milyon dolara bir malikane satın aldı.Bir yıl sonra onu 2. 85 milyon dolara satışa çıkardı. Malikane hemen satılmayınca kiralamaya karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Rihanna bu malikaneden ayda 16. 500 dolar kira geliri elde ediyor.

Bir anda sadece tek bir konuya odaklanıyor. Rihanna, son olarak 2016 yılında Anti adlı albümünü çıkardı. Ondan sonra da bu alanda yeni bir çalışma yapmadı. Bunun nedeni ise onun ilhamını yitirmiş olması değil...Müzikal anlamdaki bu suskunluğu sırasında Rihanna, kozmetik ürünleri işine yoğunlaştı. Yani bütün enerjisini ve zamanını kozmetik ürünleri koleksiyonu için harcadı. Birkaç parçaya bölünmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda başarı getirdi. Son bir yıldır da iç çamaşırı markası ile gündemde Rihanna. Koleksiyon tanıtımlarına ünlü modeller katılıyor.

Sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilmek de Rihanna'nın başarı sırlarından biri. 72.4 milyon takipçisi olan Rihanna, bu sayede hayranlarıyla da iletişimini koparmıyor. Ürünlerinin tanıtımı bir yana kendisine yapılan kötü yorumlara bile zaman zaman yanıt veriyor. Bu da basına yansıyor ve bu sayede Rihanna gündemde kalmayı başarıyor.

BİR YARDIM VAKFI VAR, ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR

Rihanna, bütün sahip oldukları için hayata teşekkür etmeyi de biliyor. Yani ihtiyaç içindeki insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Clara Lionel Foundation adlı vakfı aracılığıyla sağlık ve eğitim alanında dünyanın güç koşullar altında yaşayan bölgelerine yardım ediyor. 2016 yılında aynı vakıf aracılığıyla bir burs programı da oluşturdu. Ülkesi Barbados başta olmak üzere Brezilya, Küba, Haiti, Guyana ve ABD'de birçok öğrenciye burs veriyor.