ArkadaÅŸÄ±ydÄ± sevgilisi oldu: Ä°ÅŸte ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

YAT TURUNDA GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER



Rihanna ile ASAP Rocky, yeni yÄ±l tatilini geÃ§irmek Ã¼zere gÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n memleketi olan Barbados'a gitti. Her ikisi de 32 yaÅŸÄ±nda olan aÅŸÄ±klar, Ã¶nceki gÃ¼n Bridgetown yakÄ±nlarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yat turunda paparazziler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡ifte bu turda bir grup arkadaÅŸlarÄ± da eÅŸlik etti.

YEÅžÄ°L ELBÄ°SEÂ



YeÅŸil bir plaj elbisesi giyen Rihanna'nÄ±n mutluluÄŸu uzaktan Ã§ekilen fotoÄŸraflarda bile belli oluyordu. Yattaki kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda bile sÄ±k sÄ±k yalnÄ±z kalan Rihanna ile ASAP Rocky, romantik anlar yaÅŸamaktan da geri kalmadÄ±. Rihanna ve yeni aÅŸkÄ± ASAP Rock, bir ara sohbet ederken birbirlerine sarÄ±lÄ±p Ã¶pÃ¼cÃ¼klere de boÄŸdu.



ROMANTÄ°K SOHBET Suudi iÅŸ insanÄ± sevgilisi Hassan Jameel ile aÅŸkÄ±nÄ± beklenmedik bir anda bitiren Rihanna, yeni sevgilisi teknede uzanÄ±rken onunla uzun uzun sohbet etti, bu arada da bir ÅŸeyler yedi.Rihanna'nÄ±n bu yeni aÅŸkÄ±yla birlikte biraz kilo aldÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.Â



DENÄ°ZDE EÄžLENCE Rihanna daha sonra arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± bir bota binerek neÅŸeli anlar yaÅŸadÄ±. Rihanna, ASAP Rocky ve arkadaÅŸlarÄ± bir ara yatta Ã§alÄ±nan mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde dans etti.



BU YILIN BAÅžINDAN BERÄ° AÅžK Ä°DDÄ°ALARI VARDI Rihanna ile gerÃ§ek adÄ± Rakim Athelaston Mayer olan ASP Rocky'nin birlikte olduÄŸu iddialarÄ± bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¼ndemdeydi. Ä°ddialara gÃ¶re Rihanna ile Hassan Jameel, Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerini bitirmiÅŸti. Fakat bu iddialara her ikisinden de yanÄ±t gelmedi.



BÄ°RLÄ°KTE TÃ–RENE GÄ°TTÄ°LER GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda Rihanna, kendi markasÄ± olan Fenty Skin'in kampanyasÄ±nda ASAP Rocky ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu dÃ¶nemde de sÃ¶ylentiler arttÄ± ancak yine ikiliden bir aÃ§Ä±klama gelmedi. Rihanna, bu sÃ¼reÃ§te bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda ASAP Rocky hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sorulduÄŸunda onun "yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± "olduÄŸunu belirtmiÅŸti. ASAP Rocky ile Rihanna, geÃ§en yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda dÃ¼zenlenen bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine de birlikte katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



HAMÄ°LE OLDUÄžU Ä°LERÄ° SÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ Rihanna, Suudi ArabistanlÄ± iÅŸ insanÄ± Hassan Jameel ile Ã¼Ã§ yÄ±l birlikte oldu. Bir dÃ¶nem Rihanna kilo alÄ±nca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hamile olduÄŸu bile ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat bu iddialar doÄŸru Ã§Ä±kmadÄ±.



ONDAN KOPMASI UZUN SÃœRDÃœ Rihanna, Ã¼nlÃ¼ olduktan sonra en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisini Chris Rock ile yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. BirkaÃ§ kez darÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da olaydÄ± oldu. Hatta iÅŸin iÃ§ine ÅŸiddet de karÄ±ÅŸtÄ±.



TÃ–REN GECESÄ° ÅžÄ°DDET GÃ–RDÃœ Rihanna, 2009 yÄ±lÄ±nda 51'inci Grammy Ã–dÃ¼lleri tÃ¶renine katÄ±lacaktÄ±. Fakat son anda bundan vazgeÃ§ti. Nedeninin ise tÃ¶ren Ã¶ncesinde sevgilisi Chris Brown'dan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddet olduÄŸu sonradan otaya Ã§Ä±ktÄ±. Brown'Ä±n acÄ±masÄ±zca dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ Rihanna'nÄ±n morarmÄ±ÅŸ yÃ¼zÃ¼yle Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±.



SONUNDA YOLLARI AYRILDI Brown ve Rihanna yollarÄ±nÄ± o dÃ¶nemde ayÄ±rdÄ±. Ama sonra yeniden bir araya geldiler. Rihanna, Brown ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda Oprah Winfrey'e konuÅŸmuÅŸ ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde ondan bir tÃ¼rlÃ¼ kopamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti. Fakat Ã§ift, barÄ±ÅŸmadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rdÄ±. Kendini iÅŸlerine veren Rihanna'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ± her zaman merak konusu oldu. O ise aÅŸklarÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamayÄ± tercih etti. Fakat buna raÄŸmen zaman zaman paparazzilerin objektiflerine yakalandÄ±.



MODA DÃœNYASINDA DA ADINI DUYURDUÂ Rihanna, son dÃ¶nemde mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan biraz uzaklaÅŸÄ±p adÄ±nÄ± moda alanÄ±nda duyurmaya baÅŸladÄ±. Bu da ona hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir servet getirdi. GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± bu yÄ±l Forbes dergisinin kendi giriÅŸimleriyle zengin olan kadÄ±nlar listesine ilk kez girdi.Rihanna, mÃ¼zik ve kozmetikten elde ettiÄŸi gelirle Forbes'un maaÅŸ, sponsor gelirleri ve kar paylarÄ±nÄ± hesaba katarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listede 600 milyon dolarlÄ±k servetiyle 33. sÄ±rada yer aldÄ±.



EN Ã‡OK KAZANANLARDAN BÄ°RÄ° 32 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zisyen, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) ile mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 8 milyon dolardan fazla baÄŸÄ±ÅŸ yapan en hayÄ±rsever Ã¼nlÃ¼lerden olmuÅŸtu. Rihanna geÃ§en yÄ±l da Forbes'in en Ã§ok kazanan kadÄ±n mÃ¼zisyenler listesinde ilk sÄ±raya yerleÅŸmiÅŸti.



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ÃœNLÃœ FÄ°RMAYA RAKÄ°P GÃ–STERÄ°LDÄ°Â MÃ¼zikal anlamdaki bu suskunluÄŸu sÄ±rasÄ±nda Rihanna, kozmetik Ã¼rÃ¼nleri iÅŸine yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Yani bÃ¼tÃ¼n enerjisini ve zamanÄ±nÄ± kozmetik Ã¼rÃ¼nleri koleksiyonu iÃ§in harcadÄ±. BirkaÃ§ parÃ§aya bÃ¶lÃ¼nmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda baÅŸarÄ± getirdi. Son bir yÄ±ldÄ±r da iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± markasÄ± ile gÃ¼ndemde Rihanna. Koleksiyon tanÄ±tÄ±mlarÄ±na Ã¼nlÃ¼ modeller katÄ±lÄ±yor. Hatta bu yÄ±l internet Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± defileyle Victoria's Secret'Ä±n yerini aldÄ±ÄŸÄ± bile sÃ¶ylendi.



ONUN AÅžK DEFTERÄ° DE KABARIK ASAP Rocky ise gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla konuÅŸuldu bugÃ¼ne kadar. Bu Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda Kendall Jenned da bulunuyor. Her ne kadar Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gizliyor olsa da Jenner ile ASAP Rocky, 2016 ile 2017 arasÄ±nda flÃ¶rt etti.Â Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± ASAP Rocky'nin adÄ±nÄ±n Kylie Jenner ile de anÄ±lmasÄ±. Model Chanel Iman, ÅŸarkÄ±cÄ± Rita Ora, Iggy Azalea, Tahiry Jose, Sophie Brussaux, ASAP Rocky'nin gÃ¶nÃ¼l defterine adÄ±nÄ± yazdÄ±ran diÄŸer Ã¼nlÃ¼lerden.

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