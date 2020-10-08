Rihanna hadisli şarkı için özür diledi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, “Savage x Fenty” adlı iç çamaşırı markası için geçtiğimiz cuma günü defile düzenledi. Defilede CouCou Chloe’nin içinde hadis geçen “Doom” adlı şarkısı da kullanıldı.



Müslümanlar için kutsal olan sözlerin bir iç çamaşırı defilesinde şarkı olarak çalması büyük tepkiye yol açtı. Rihanna, tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayarak Müslümanlardan özür diledi.



HERHANGİ BİR DİNE KARŞI SAYGISIZLIK YAPMIYORUM



Şarkıcı şu açıklamayı yayınladı: “Savage x Fenty şovumuzdaki kasıtlı olmayan kocaman bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum. Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm. Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum. O yüzden projemizde bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı. Bundan sonra böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayıcılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.”