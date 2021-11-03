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Rıfaz Ilgaz'ın ailesinden Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'ya dava

#Hababam Sınıfı#Hababam Vokal Grubu#Rıfat Ilgaz
Rıfaz Ilgazın ailesinden Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akçaya dava
Özge Eğrikar

Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı serisinin oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, kurdukları “Hababam Vokal Grubu” ile mahkemelik oldu. Ilgaz’ın ailesi, Yeşilçam’ın üç usta oyuncusuna dava açtı.

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Hababam Vokal Grubu davalık oldu. Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı “Hababam Sınıfı” çok sevilince 70’li yıllarda beyazperdeye uyarlandı. Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit gibi oyuncuların da rol aldığı Hababam Sınıfı serisi Yeşilçam’ın en çok izlenenleri arasına girdi. Hababam Sınıfı’nın unutulmaz sahneleri arasında, öğrencilerin her dönem sonunda sahneye çıktığı Hababam Vokal Grubu da vardı. Filmin oyuncuları Hayta İsmail diye tanınan Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça yıllar sonra bir araya gelerek Hababam Vokal Grubu’nu yeniden canlandırdı.

MARKA HAKKINA TECAVÜZ

Ilgaz’ın ailesi, “Hababam Sınıfı” markasını “Hababam Sınıfı Vokal Grubu” adı altında kullanarak marka hakkına tecavüz ettikleri iddiasıyla Arıman, Ayık ve Akça’ya dava açtı. İki marka arasında benzerlik olduğunu iddia eden Rıfat Ilgaz’ın ailesi, şimdilik 3 bin lira maddi tazminat ile ‘Hababam Vokal Grubu’ adlı sitelere erişimin engellenmesini talep etti.

Rıfaz Ilgazın ailesinden Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akçaya dava

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#Hababam Sınıfı#Hababam Vokal Grubu#Rıfat Ilgaz

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