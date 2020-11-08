Ricky Martin:Turne iptal olunca depresyona girdim



◊ Merhaba, şu an neredesiniz?

- Los Angeles’tayım. Burası evimdeki kayıt stüdyom ve sinema odam. 9 aydır evimden neredeyse hiç çıkmadım.

◊ Koronavirüs nedeniyle büyük konserler askıya alındı...

- Çok dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Bu yıl çıkacağımız turneyi iptal etmem gerektiğini söylediklerinde yaşadığım anksiyete seviyesini anlatamam. Depresyona girdim! Enrique Iglesias ile birlikte Amerika ve Kanada’yı kapsayan 62 konserlik bir turneye çıkacaktık. Belirsizlik çok sinir bozucuydu. Salgının bugüne kadar devam edeceği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.

Şimdi ise tüm dünya kendini güvende hissedene kadar hiçbir planım yok. Yalnız canlı konserler gibi kültürel etkinlikler mutlaka korunmalı ve devam etmeli. Bir şekilde geri döneceğiz bu etkinliklere ama ne zaman... 12 yaşımdan beri canlı performans sergiliyorum. Konserlerde önümdeki kalabalık nedeniyle yaşadığım adrenalini bir daha hissetmeme fikri bile depresyona sokuyor...

◊ Covid-19 salgınında siz de yardım projelerinde aktif şekilde yer aldınız.

- Salgını duyduğumda hemen süper kahraman pelerinimi giyip dünyayı kurtarmak istedim! Bu mümkün olmadığı için Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti’nde 50’den fazla hastaneye ekipman yolladım. Yardım vakfımı kurma amacım insan kaçakçılığıyla mücadele etmekti. Temel misyonum çocuk hakları ve insan kaçakçılığı ile savaşmak. 10 yıldır bu konularda çok çalıştım. Pandemiyle birlikte alan değiştirip bu krize ve salgına odaklandık.

OYUNCULUĞA 15 YAŞINDA BAŞLADIM MÜZİK SONRA GELDİ

◊ Sinema ve televizyona bir geçiş söz konusu. Noel filminiz “Jingle Jangle: A Christmas Journey” (Şakrak Jangle’ın Noel Serüveni), 13 Kasım’da dijital platformda yayınlanacak...

- Her şeyden önce oyuncu olarak zaten çalışıyordum. İlk oyunculuk yaptığımda 15 yaşındaydım. İlk televizyon dizim Arjantin-Buenos Aires’teydi. Sonra müzik geldi, kariyerimin ve hayatımın en önemli parçası oldu. Geçtiğimiz yıllarda Ryan Murphy, “Versace” projesinde çalışmama fırsat verdi. O rolümle Emmy adaylığı kazandım. Sonra bu filmin yönetmeni David Talbert aradı, “Ricky senin için bir karakterim var, hazır mısın” dedi. “Dalga mı geçiyorsun! 20 yıldır bu projeyi yapmak istiyorsun, tabii ki varım” dedim. Yani oyunculuk her zaman vardı.

◊ Siz nasıl kutlarsınız Noel tatilini?

- Noel benim için aileyi temsil ediyor. Aynı zamanda doğum günüm. Yani dini sebepler dolayısıyla olmasaydı da yılın o zamanını kutlayarak geçirecektik.

◊ 25 Aralık mı doğum gününüz?

- 24 Aralık. Noel arifesi. 24, 25, 26 Aralık... Günlerce kutluyoruz. Porto Riko’lu olduğumuz için ay boyunca bile kutlayabiliriz. Biz Latinler için kutlama yapmak ve müzik için hep bir bahane vardır...

NOEL’DE KAPI KAPI DOLAŞIP ŞARKI SÖYLERİZ

◊ Porto Riko’ya ait Noel gelenekleriniz var mı?

- Tabii ki... “Parrandas” dediğimiz harika bir geleneğimiz var. Arkadaş grubuyla gecenin bir yarısı Noel şarkıları söyleyerek komşularımızın evlerini kapı kapı dolaşırız. Sabahın 05.00’inde birinin kapısında bitip müzik çalmaya başlarız, ev halkını uyandırıp kapıyı açması için bağırırız ve yiyecek içecek hazırlamalarını isteriz. Parrandas, Porto Riko’nun en güzel Noel geleneğidir. Bizler, gelenekleri hayatta tutmak için gerçekten savaşıyoruz.

◊ “Noel benim için aileyi temsil ediyor” dediniz, biraz ailenizden bahseder misiniz?

- Annem muhasebeci, babam psikologdu. Dört kardeşim var.

◊ Noel demek aynı zamanda hediye de demek. Çocukluğunuzda sahip olduğunuz en cool oyuncak neydi?

- Sana en favori oyuncağımın 4 günlük hikayesini anlatacağım... Almak için uzun yıllar beklemiş ve para biriktirmiştim. En sevdiğim oyuncağım olan bisikletim sonunda alınmıştı. Ama Noel’den 5 gün sonra çalındı! Hâlâ bu kabusla mücadele ediyorum. (Gülüyor)

◊ Şimdi istediğiniz bisikleti alabilirsiniz...

- Evet ama 7-8 yaşındayken bisikletin anlamı çok farklıydı.

KENDİ GERÇEĞİMLE BARIŞIK YAŞIYORUM

◊ Yaş alan ama yaşlanmayanlardansınız. Neler yaparsınız genç görünmek için?

- Minik botoks dokunuşları neden olmasın? Spor yapıyorum ve sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Dürüst yaşamaya çalışıyorum, kendi gerçeğimle ve vücudumla barışık yaşıyorum. Sadece sevdiğim işleri yapıyorum.

OLAĞANÜSTÜ OLABİLMEK İÇİN GÜLÜNÇ OLMAYA İZİN VERMELİSİN

◊ Müziğe başladığınız yıllarda kulağınıza küpe olan bir tavsiye aldınız mı ya da sizi etkileyen biri oldu mu?

- Desmond Child... Efsane Desmond, ustamdı. Beni sürekli daha iyi olmaya iten bir prodüktördü. “Ricky, olağanüstü olabilmek için bazen gülünç, bazen sıra dışı olmaya izin vermelisin” derdi. Doğru diyormuş.

BAŞKA BİR HAYATTA HİNTLİYDİM

◊ İç dünyanızda kendinizi nasıl rahatlatırsınız?

- Sanırım başka bir hayatta Hintliydim. Çünkü ne zaman o ülkeye gitsem kendimi oraya aitmişim, oralıymışım gibi hissediyorum. Normalde senede dört kere Hindistan’a giderdim. Çünkü yoga ve Budizm felsefesi, içimdeki dengeyi ve huzuru bulmama yardımcı oluyor.

BİR BABA OLARAK ZAYIF DAVRANDIM VE ÇOCUKLARIMA iPHONE ALDIM

◊ Peki çocuklarınız...

- Bu sene bir baba olarak çok zayıf davrandım ve onlara iPhone verdim. Güvenlikleri için gerekli olduğunu düşündüm. Biraz daha bağımsız olmaya başladılar. Notları iyiydi, uzun zamandır istiyorlardı. Ben de inadımı kırıp almak zorunda kaldım.

Çocuklarımın ekranda harcadıkları süre ile barış yapmayı öğrendim. Çünkü ekran her zaman hayatlarının içinde olacak. Çocuklarımın biri YouTuber olmak istiyor. Yardımcı oluyorum, çünkü ben de onların yaşındayken şarkıcı olmak için evden ayrıldım. Başardım, çünkü ailem destek verdi. Ailemin desteği olmasaydı belki de başaramazdım. Bu yüzden benim de çocuklarıma yol açmak ve en kıymetli öğütlerimi vermekten başka çarem yok.



◊ Kaç yaşında çocuklarınız?

- Lucia 2, Renn 1, ikizler de 12 yaşında. Ben ikizlerin yaşındayken evimden ayrılmıştım. Ailemi haftada bir arayabiliyordum.