Reynmen: Kazanıyorum harcıyorum

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DESTE DESTE PARALAR, PAHALI SAATLER



Paylaştığı videolarla önce YouTube’da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, ardından müzik dünyasına adım atan Reynmen, lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Instagram’da yayınladığı deste deste para ve pahalı saat fotoğrafıyla adından söz ettiren ünlü YouTuber, önceki gün Nişantaşı’nda alışverişte görüntülendi.

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“Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş motivasyon oluyor” diyen Reynmen, paylaştığı Patek Philippe saati alıp almadığı sorusuna “Neden olmasın?” diye yanıt verdi.

Modifiyeli lüks aracını City’s AVM’nin valesinden teslim alan şarkıcı, annesi Nesibe Aktaş’ın uğradığı gasp olayıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı: “Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni yoruyor, başkalarını da yormasın.”