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Reynmen: Kazanıyorum harcıyorum

#Reynmen#Youtuber#Nişantaşı
Reynmen: Kazanıyorum harcıyorum
Behlül AYDIN

Lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Reynmen alışverişte görüntülendi: “Kazanıyorum, harcıyorum.”

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DESTE DESTE PARALAR, PAHALI SAATLER

Paylaştığı videolarla önce YouTube’da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, ardından müzik dünyasına adım atan Reynmen, lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Reynmen: Kazanıyorum harcıyorum

Son olarak Instagram’da yayınladığı deste deste para ve pahalı saat fotoğrafıyla adından söz ettiren ünlü YouTuber, önceki gün Nişantaşı’nda alışverişte görüntülendi.

Reynmen: Kazanıyorum harcıyorum


ALIŞVERİŞ BANA MOTİVASYON OLUYOR

“Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş motivasyon oluyor” diyen Reynmen, paylaştığı Patek Philippe saati alıp almadığı sorusuna “Neden olmasın?” diye yanıt verdi.

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Reynmen: Kazanıyorum harcıyorum

Modifiyeli lüks aracını City’s AVM’nin valesinden teslim alan şarkıcı, annesi Nesibe Aktaş’ın uğradığı gasp olayıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı: “Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni yoruyor, başkalarını da yormasın.” 

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