Reynmen: Kazanıyorum harcıyorum

DESTE DESTE PARALAR, PAHALI SAATLER
Paylaştığı videolarla önce YouTube’da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, ardından müzik dünyasına adım atan Reynmen, lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.
Son olarak Instagram’da yayınladığı deste deste para ve pahalı saat fotoğrafıyla adından söz ettiren ünlü YouTuber, önceki gün Nişantaşı’nda alışverişte görüntülendi.
Modifiyeli lüks aracını City’s AVM’nin valesinden teslim alan şarkıcı, annesi Nesibe Aktaş’ın uğradığı gasp olayıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı: “Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni yoruyor, başkalarını da yormasın.”