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Haber Giriş: 26.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ressam Hande’den çocuklara

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Ressam Hande’den çocuklara
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Hande Erçel resim tutkusunu iyilik projesine dönüştürdü. Oyuncu şimdilerde Kansersiz Yaşam Derneği’nin çocuklara yönelik projesi için resim yapıyor.

DERNEK GÖNÜLLÜSÜ

Resim sanatına olan ilgisiyle bilinen ve eserlerini zaman zaman sosyal medya hesabındaki takipçileriyle de paylaşan Hande Erçel, bu tutkusunu şimdi bir iyilik projesine dönüştürüyor. Erçel, geçen yıldan bu yana gönüllü olarak çalıştığı Kansersiz Yaşam Derneği’nin projesi için resim yapıyor.

ELİNDEN FIRÇA DÜŞMÜYOR

Kansersiz Yaşam Derneği, kanser hastası çocuklara yönelik projesinin detaylarını çok yakında duyuracak. Derneğin destekçisi Hande Erçel de bu projede resimleriyle yer alacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı adım atmayan oyuncu şimdilerde günlerini elinde fırçası resim yaparak geçiriyor. 

Ressam Hande’den çocuklara

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