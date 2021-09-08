Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk! Lily Collins ve Charlie McDowell evlendi

MUTLULUÄžUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

GÃ¶zleri mutluluktan parlayan genÃ§ oyuncu, evlendiÄŸi gÃ¼n hissettiklerini de bir dizi fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde sosyal medyadan bÃ¶yle ifade etti.





DÃœÄžÃœN POZLARI

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Emily In Paris dizisiyle gÃ¼ndemde olan Lily Collins, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu yÃ¶netmen Charlie McDowell ile Colorado'da evlendi. 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, dÃ¼ÄŸÃ¼n pozlarÄ±nÄ± da Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸarak mutlu haberi takipÃ§ilerine duyurdu.





SONSUZA KADAR BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N OLDUK

Collins paylaÅŸÄ±mÄ±nda, McDowell ile 4 EylÃ¼l'de evlendiklerini belirterek "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk. Asla daha mutlu olamazdÄ±m" cÃ¼mleleriyle duygularÄ±nÄ± ifade etti.





ÃœNLÃœ AÄ°LELERÄ°N Ã‡OCUKLARI

Lily Collins'in de Charlie McDowell'Ä±n da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m. Collins, Ã¼nlÃ¼ Genesis grubunun davulcusu ve vokalisti Phil Collins ile Jill Tavelman'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. 38 yaÅŸÄ±ndaki Charlie McDowell ise oyuncu Ã§ift Malcolm McDowell ile Mary Steenburgen'in oÄŸlu.





BÄ°R YILDIR BÄ°RLÄ°KTELERDÄ°

Lily Collins ile Charlie McDowell, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r birlikteydi. Ã‡ift, geÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±nda da niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Hem Collins hem de McDowell, sosyal medya hesaplarÄ±ndan ne kadar mutlu olduklarÄ±nÄ± duyurdu. Collins, peri masalÄ± gibi baÅŸlayan bu aÅŸkÄ±n onun gerÃ§eÄŸi olduÄŸunu vurguladÄ±.

Â 'TANIDIÄžIM EN CÃ–MERT, EN DÃœÅžÃœNCELÄ° Ä°NSANLA EVLENDÄ°M'

Charlie McDowell da Lily Collins ile Ã§ekilen dÃ¼ÄŸÃ¼n pozlarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸarak "TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en cÃ¶mert, dÃ¼ÅŸÃ¼nceli ve gÃ¼zel insanla evlendim. Seni seviyorum Lily Collins" yazarak Ã§iÃ§eÄŸi burnunda eÅŸi iÃ§in hissettiklerini sÃ¶zcÃ¼klere dÃ¶ktÃ¼.





ANNESÄ° DE MUTLULUÄžUNU Ä°FADE ETTÄ°

Damat Charlie McDowell'Ä±n annesi Kary Steneburgen de oÄŸluyla gelininin mutluluÄŸunu paylaÅŸtÄ±. Steenburgen sosyal medya hesabÄ±nda oÄŸlu ile Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±na yer verdi. Bir kare de oÄŸlu ile gelininin dÃ¼ÄŸÃ¼n pozlarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Steenburgen bu paylaÅŸÄ±ma "OÄŸlum Charlie ve gelinim Lily" sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±.





AÅžKIN GÃœZELLÄ°ÄžÄ°NÄ° PAYLAÅžTILAR

ArdÄ±ndan da genÃ§ Ã§ifte, birbirlerine duyduklarÄ± aÅŸkÄ±n gÃ¼zelliÄŸini paylaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti. Son birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼n kendisine bir rÃ¼yadaymÄ±ÅŸ hissi yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Steenburgen "Ama hepsi gerÃ§ek ve dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸanslÄ± annesi olduÄŸumu hissediyorum" yazarak bitirdi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±.

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