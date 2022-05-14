Reddi miras yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu... Ece Erken'den yeni hamle

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Sunucu Ece Erken'in avukat eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu geÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda YeÅŸilkÃ¶y'de uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ece Erken ile Ã¼nlÃ¼ avukatÄ±n ailesini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi.

REDDÄ° MÄ°RAS YAPIYORUM

'EÅŸimin saatini bile istediler' diyen Erken, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda ÅŸaÅŸÄ±rtan bir karar aldÄ±.

MirasÄ± kabul etmeyeceÄŸini duyuran Ece Erken, "EÅŸimi Ã§ok sevdim ve onu Ã¶zlemle anÄ±yorum ama rahmetli eÅŸimi yÄ±llardÄ±r gelir kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶ren ve rahmetli olduktan sonra hala gÃ¶rmeye devam eden bu kÃ¶tÃ¼ insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ±ydÄ±k, Ã¶yle kalacaÄŸÄ±z. Reddi miras yapÄ±yorum herkese sevgi ve saygÄ±larÄ±mla" dedi.

EÅžÄ°NÄ°N SOYADINI SÄ°LDÄ°

Zor gÃ¼nler yaÅŸayan ve eÅŸine olan Ã¶zlemini her fÄ±rsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

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ÃœnlÃ¼ sunucu sosyal medya hesaplarÄ±ndan 'MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu' soyadÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

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Bir takipÃ§isi Ece Erken'e 'EÅŸinizin soyadÄ±nÄ± neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'YaÅŸananlardan sonra bazÄ± akrabalarÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mamak iÃ§in. Her gÃ¼n daha daiÄŸrenÃ§ ÅŸeyler duyuyorum' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

HAYATIM BOYUNCA KALBÄ°MDE OLACAKSIN

Ece Erken sosyal medya hesabÄ±nda eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile videosunu ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Erken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere "Ã‡ok Ã¶zledim Åžafak'Ä±m. Eminim yukarÄ±dan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsÄ±n sen. KeÅŸke bir anda gelsen. Åžafak'Ä±m adamdÄ±. Ã‡evresinde tek adam yoktu. O adamdÄ±! HayatÄ±m boyunca kalbimde olacaksÄ±n." notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.