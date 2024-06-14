Reçel satıp para kazanacaktı... Ama sonunda yüzü kızardı

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Bir dijital platform için hazırladığı sohbet programının birçok röportajını bile kendisinin yapmadığı ortaya çıktı önce.

Ardından kocası Prens Harry ile birlikte anlaşma yaptıkları bir başka dijital platform ile sözleşmeleri de yeteri kadar çalışmadıkları için yenilenmedi. Dizi oyunculuğuna dönmek gibi bir seçeneği de olmadığından Meghan Markle, bambaşka bir alana adım attı.

Bir yaşam tarzı markası kurdu ve ilk ürün olan reçelleri de Hollywood ünlüleri aracılığıyla tanıtmaya karar verdi. Fakat işte bu kurduğu markanın ismiyle ilgili bir sorun yaşıyor şimdi... Hem de öyle küçümsenecek bir sorun değil. Meghan'ın yüzünü kızartan bir sorun bu. Tabii ki yalnızca onun değil kurduğu markayı teslim ettiği insanların da!

Gelin bir bakalım neler olduğuna.

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KORSAN BİR FİRMA YETİŞKİNLERE YÖNELİK BOYAMA KİTABI SATMAYA BAŞLADI

Markle, tam da eltisi Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıkladığı mart ayında American Riviera Orchard adlı bir yaşam tarzı markası kurdu. Hatta markasının ilk ürünü olan reçelleri de piyasaya sürdü. Hatta birçok ünlü arkadaşı, sosyal medya hesaplarından bu reçellerin tanıtımını da yaptı.

Ama işte o marka konusunda Markle hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Onun markasının adının aslında başka bir firma tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

İş bununla kalsa iyiydi. Tabii ki öyle de olmadı. Meghan Markle'ın markasının "adaşı" olan firmanın yetişkinlere yönelik boyama kitapları pazarladığının anlaşılması durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Bu arada hatırlatalım ki Meghan Markle'ın reçelin yanı sıra çeşitli oda kokuları çay, kahve gibi ürünleri de pazarlayacağı markası henüz tam anlamıyla faaliyete geçmedi. Fakat aynı isimli bir korsan firma, internet üzerinden yetişkinlere yönelik boyama kitaplarının satışına çoktan başladı bile.

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ÖNCEDEN ÖNLEM ALMALARI GEREKİRDİ: Ünlülerin halkla ilişkiler uzmanı olarak tanınan Jane Owen, The Mirror gazetesine verdiği demeçte, eğer Markle'ın firmasında işleri yürütenler daha dikkatli olsaydı bu durumun önlenebileceğini belirtti. Owen "Bu durumun şirketi yönetenler için bir utanç kaynağı olduğunu düşünüyorum. Marka isminin başkaları tarafından kullanılmasını engelleyecek önlemleri daha faaliyete geçmeden önce almaları gerekirdi" diye konuştu.





KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAYA ÇALIŞIYORLAR

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Harry ile Meghan, ekonomik olarak da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyorlar.

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Önce bir dijital platform için hazırladıkları program, sonra Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı derken şimdi çiftten daha doğrusu Meghan Markle'dan farklı bir adım geldi.

Suits dizisiyle oyuncu olarak şöhreti bulan Meghan Markle'ın yeniden oyunculuğa döneceği düşünülürken o, bunun yerine başka bir girişimde bulundu.

Evlilik hediyesi olarak damadın babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten aldıkları Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını kullanmayı bırakmayan Harry ile Meghan artık bir marka sahibi.

İLK ÜRÜNÜ REÇEL OLDU

Yaşamın her alanını kapsayan ürünler sunacak olan American Riviera Orchard adlı bir marka kurdu Markle.

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İlk ürününü de geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı... Çok konuşulan bu ürün de kahvaltı sofralarını tatlandırması amaçlanan reçel!

Elbette markanın tanıtımı için ilk ürün olan reçeller de Düşes'in yakın arkadaşlarına yani Hollywood'un önde gelen isimlerine gönderildi.

Onlar da sosyal medya sayfasından Meghan Markle'a teşekkür eden paylaşımlar yaptı.

Meghan Markle'ın yeni markasının adı yaşadıkları yerden yani Montecito'dan geliyor. Burası Amerikan Riviyerası olarak anılıyor.

Markle'ın markası reçelin yanı sıra çeşitli kozmetik ürünleri, kırtasiye malzemeleri, yatak takımları, küçük ev aletleri, bahçe malzemeleri, evcil hayvan aksesuarları gibi ürünler de satacak.

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EVLENDİKTEN İKİ YIL SONRA AİLEDEN AYRILIK KARARI GELDİ

Prens Harry ile Meghan Markle, evlenmelerinden iki yıl sonra 2020'de bütün dünyayı sarsan bir kararla İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıkladı.

Zaten oğulları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra uzun süre Kanada'da yaşayan çift daha sonra Meghan'ın memleketi ABD'ye geçti.

Süper zenginlerin yaşadığı Santa Barbara'ya taşınan çift orada lüks bir malikane satın aldı. Oğulları Archie'yi Harry'nin memleketi İngiltere'de kucaklarına alan çift, kızları Lilibet'e de ABD'de kavuştu.

İngiliz kraliyet ailesine yönelttikleri eleştirilerle ortalığı toza dumana katan Harry ile Meghan, çok önemli durumlarda Londra'ya gidiyor.

Her ne kadar bu konuda Meghan biraz geride kalsa da Harry, dedesi Prens Philip ve babaannesi Elizabeth'in ölümünde Londra'ya gitti.

Babası Kral Charles'ın taç giyme töreninde de yalnız başına evine dönen Harry, törenin hemen ardından ABD'ye döndü.

Prens Harry, son olarak da babası Kral Charles'ın kansere yakalandığını öğrendiğinde onu ziyarete gitti. Ama o kez de çok uzun kalmadan tekrar karısının ve çocuklarının yanına döndü.