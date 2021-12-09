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Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu

#Rebel Wilson#HOLLYWOOD#Taciz
Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu

Son dönemde verdiği kilolarla çok konuşulan ünlü oyuncu bu kez geçmişe dair yaptığı itirafla gündem oldu. 41 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar biri ünlü bir yönetmen diğeri de ünlü bir oyuncu tarafından olmak üzere iki kez tacize uğradığını açıkladı.

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İKİ KEZ AYNI DEHŞETİ YAŞADI
Son bir yıldır verdiği 30 kilo ile gündemde olan oyuncu Rebel Wilson, iki kez tacize uğradığını itiraf etti. BBC'ye bir röportaj veren Wilson, ilk kez tacize uğradığında 20'li yaşlarında olduğunu söyledi. Bunu yapanın da ünlü bir yönetmen olduğunu ekledi. Kendisini ikinci kez taciz eden kişinin ise tanınmış bir oyuncu olduğunu ve olay sırasında yanında arkadaşlarının bulunduğunu gülerek olup biteni izlediğini anlattı.

Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu

'YÖNETMEN BENİ ALKOL TÜKETMEM İÇİN ÇABALIYORDU'
Rebel Wilson, 20'li yaşlarında ilk kez tacize uğradığında bir yönetmenin oteldeki odasında bir toplantıya davetli olduğunu söyledi. "Gerçekten de orada bir komedi filmiyle ilgili bir toplantı olacağını sanıyordum" diye konuşan Rebel Wilson sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetmen benim daha fazla alkollü içki tüketmem için çaba sarf ediyordu."

O KONUŞMAYI NET OLARAK DUYDU
O sırada yönetmene bir telefon geldiğini anlatan Rebel Wilson, arayan kişinin söz konusu yönetmenin karısı olduğunu ve söylediklerini net olarak duyduğunu anlattı. Sonra da "Karısı 'Yanında Rebel Wilson'ın olduğunu biliyorum. Onunla birlikte olacağını biliyorum' dedi" diye konuştu.

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Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu

DAHA SONRA BU KONU HAKKINDA HİÇ KONUŞMADI
Bu tuhaf konuşmanın ardından odadan hızlı bir şekilde çıktığını söyledi. Wilson, bu olay hakkında bir daha da konuşmadığını sözlerine ekledi.

İKİNCİSİ FİLM SETİNDE
Rebel Wilson, uğradığı ikinci tacizin de Los Angeles'ta bir film setinde yaşandığını anlattı. Kendisiyle aynı filmde rol alan ünlü oyuncunun sette kaldığı karavana davet edildiğini belirtti Rebel Wilson. O içeri girer girmez aktörün pantolununu çıkardığını ve o sırada bazı erkek arkadaşlarının da ellerinde cep telefonuyla olacakları görüntülemeye hazırlandığını söyledi.

Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu

'ŞOKE OLMUŞTUM'
"Şoke olmuştum" diyen Wilson, yaşananlara anlam veremediğini ve hemen karavandan çıktığını sözlerine ekledi. Wilson olaylar sırasında ünlü oyuncunun arkadaşlarının kahkahalar attığını da belirtti.

DÖRT KİŞİ DAHA AYNI ŞEYİ YAŞADI
Wilson'ın iddiasına göre aynı oyuncunun kendisinden başka dört kişiye daha bu tür tacizde bulunduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Ancak bu ünlü oyuncunun adını açıklamadı. Wilson, bugüne kadar bu iki olay hakkında konuşmak istemediğini, anlatacak cesareti yeni bulduğunu söyledi.

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#Rebel Wilson#HOLLYWOOD#Taciz

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